Rus Tu-22m3 Savaş Uçağının Düşme Anının Görüntüleri Yayınlandı
37 dakika önce
Rusya'nın kuzeybatısında Tupolev Tu-22M3 tipi uzun menzilli süpersonik konvansiyonel bombardıman uçağı düşmüş, iki pilot yaşamını yitirmişti.
Rusya
'nın kuzeybatısında Tupolev Tu-22M3 tipi uzun menzilli süpersonik konvansiyonel bombardıman uçağı düşmüş, iki pilot yaşamını yitirmişti.
Rusya'nın Murmansk bölgesinde bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi ölmüştü.
Uçağın düşme anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın piste inişi sırasında yere teması sonrası uçağın ikiye ayrıldığı, ardından yandığı görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:53 Kaynak: DHA
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