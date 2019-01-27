Son Dakika Haberleri: Rus Tu-22m3 Savaş Uçağının Düşme Anının Görüntüleri Yayınlandı

Rus Tu-22m3 Savaş Uçağının Düşme Anının Görüntüleri Yayınlandı

37 dakika önce

Rusya'nın kuzeybatısında Tupolev Tu-22M3 tipi uzun menzilli süpersonik konvansiyonel bombardıman uçağı düşmüş, iki pilot yaşamını yitirmişti.

Rus Tu-22m3 Savaş Uçağının Düşme Anının Görüntüleri Yayınlandı, System.String[]
Rusya'nın kuzeybatısında Tupolev Tu-22M3 tipi uzun menzilli süpersonik konvansiyonel bombardıman uçağı düşmüş, iki pilot yaşamını yitirmişti.

Rusya'nın Murmansk bölgesinde bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi ölmüştü.

Uçağın düşme anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın piste inişi sırasında yere teması sonrası uçağın ikiye ayrıldığı, ardından yandığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:53 Kaynak: DHA

Pilot, Rusya Federasyonu, Dünya
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