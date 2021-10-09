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Rus turist Alanya'da otel odasında ölü olarak bulundu - Son Dakika

Rus turist Alanya'da otel odasında ölü olarak bulundu

09.10.2021 16:37
Rus turist Alanya'da otel odasında ölü olarak bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turistin otel odasında cansız bedeni bulundu.

Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kalan Rus turist Andrei Gozhev'in (44) odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen otel yetkilileri, harekete geçti.

CANSIZ BEDENİNİ OTEL ÇALIŞANI BULDU

Odaya giren otel çalışanları, Rus turisti hareketsiz bulunca 112 Acil Servisten yardım istedi. Otele gelen sağlık görevlileri turistin öldüğünü belirledi.

ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Andrei Gozhev'in cenazesi, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Rus turist Alanya'da otel odasında ölü olarak bulundu

Adli Tıp, turist, Otel, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Rus turist Alanya'da otel odasında ölü olarak bulundu - Son Dakika


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