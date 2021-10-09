Rus turist Alanya'da otel odasında ölü olarak bulundu - Son Dakika

Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kalan Rus turist Andrei Gozhev'in (44) odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen otel yetkilileri, harekete geçti.
Odaya giren otel çalışanları, Rus turisti hareketsiz bulunca 112 Acil Servisten yardım istedi. Otele gelen sağlık görevlileri turistin öldüğünü belirledi.
Andrei Gozhev'in cenazesi, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA
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