Rus turist Burgazada'da ölü bulundu - Son Dakika

Tatil için İstanbul'a gelen ve 28 Temmuz'dan beri kendisinden haber alınamayan Rus turist Makar Fedorovich Ragin, Burgazada'da ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 16 Temmuz'da İstanbul'a gelen 20 yaşındaki Rus üniversite öğrencisi Makar Fedorovich Ragin, Fatih'te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Ailesine Prens Adaları'na gideceğini söyledikten sonra kayıplara karışan Ragin'in ailesi kızlarını bulmak için İstanbul'a geldi.

Günlerdir kendisinden haber alınamayan genç kızın cansız bedeni, Burgazada'nın Kumbaros Koyu'nda bulundu.

Koyda tekneyle gezintiye çıkan vatandaşlar, denizde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin'e ait olduğu belirlendi. Rus öğrencinin çantası ve cüzdanı da cesedin yakınlarında bulundu.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.