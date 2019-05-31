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Rus turist denizde boğuldu

1 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus Mikhail Filatov (40), dün akşam saatlerinde girdiği denizde boğuldu.

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus Mikhail Filatov (40), dün akşam saatlerinde girdiği denizde boğuldu.
Manavgat'ın Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı otelde tatil yapan Mikhail Filatov, dün saat 18.00 sıralarında serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre denizde yüzen Rus turistin hareketsiz kaldığını gören otel görevlileri, sahilde bulunan su sporları çalışanlarıyla birlikte Filatov'u kenara çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Mikhail Filatov'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Filatov'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:39 Kaynak: DHA
Antalya, Manavgat, Güncel
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