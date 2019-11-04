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Son Dakika 3. Sayfa Rus turist denizde boğuldu

Rus turist denizde boğuldu

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 34 yaşındaki Rus uyruklu erkek turist, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 34 yaşındaki Rus uyruklu erkek turist, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Alanya'ya tatil için gelen Rus vatandaşı Evgeny Eremeev (34), dün saat 15.30 sıralarında Okurcallar Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Eremeev, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları turisti kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eremeev ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Eremeev tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evgeny Eremeev'in cesedi savcılık incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, turist, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
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