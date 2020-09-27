Rus turist, denizde boğuldu - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus Liudmila Zharova (68), hastanede yaşamını yitirdi.

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde bir otele tatil için gelen Rus Liudmila Zharova plaja gitti. Bugün saat 12.00 sıralarında denize girdi. Zharova, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar kadını sahile çıkararak olayı 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Orada tedaviye alınan Liudmila Zharova kurtarılamadı.Liudmila Zharova'nın cenazesi morga konuldu.