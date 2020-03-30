Rus turist, denizden çıkartılıp oteline gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus turist, denizden çıkartılıp oteline gönderildi - Son Dakika

Rus turist, denizden çıkartılıp oteline gönderildi

13 dakika önce

ANTALYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına karşın Konyaaltı Sahili'nde denize giren Rus turist, polis tarafından sudan çıkartılıp oteline gönderildi.

Rus turist, denizden çıkartılıp oteline gönderildi, System.String[]

ANTALYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına karşın Konyaaltı Sahili'nde denize giren Rus turist, polis tarafından sudan çıkartılıp oteline gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ile sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve spor yapmak dahil tüm aktiviteler yasaklandı. Yasağın ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, boş kaldı.

Bugün Konyaaltı Sahili'nde denize giren Rus turist, polis tarafından uyarıldı. Uyarı üzerine sudan çıkan Rus turist, ülkesine gitmeden önce son kez denizin tadını çıkarmak istediğini, ancak polisin izin vermediğini söyledi. Rus turist kıyafetlerini giydikten sonra oteline döndü.

Sahilin bir başka bölgesinde yüzen Ender Yılmaz adlı vatandaş da polis tarafından uyarılarak denizden çıkarıldı. Polis ayrıca vatandaşları, araç trafiğine de kapatılan sahil bandına inmemeleri konusunda uyardı.


Konyaaltı Sahili, Koronavirüs, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:28 Kaynak: DHA

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