RUS TURİST HAVA YASTIĞIYLA KURTARILDI - Son Dakika
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RUS TURİST HAVA YASTIĞIYLA KURTARILDI

24.05.2022 16:43

ANTALYA Havalimanı'na gelen ve boynuna tel halat geçiren Rus turist A.R., görevlilerin düşeceği noktaya getirdiği hava yastığı ve diğer görevlinin teli kesmesiyle ölümden döndü.

ANTALYA Havalimanı'na gelen ve boynuna tel halat geçiren Rus turist A.R., görevlilerin düşeceği noktaya getirdiği hava yastığı ve diğer görevlinin teli kesmesiyle ölümden döndü. Rus turistin hava yastığı ile kurtarılma anları diğer yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde yaşandı. Havalimanına gelen Rusya uyruklu A.R., danışma deskinin üzerindeki demir korkuluk üzerine çıkıp boynuna tel halat geçirdi. Havalimanı görevlileri, Rus turisti kurtarmak için seferber oldu. Havalimanı görevlileri, Rus turistin düşmesini önlemek için önce hava yastığı açtı, bir görevli de portatif merdiven ile deskin üzerine çıktı. Boynundaki tel kesilen Rus turist, hava yastığının üzerine düştü ve ölümden döndü.

Havalimanında yaşanan bu anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Rus A.R., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. (DHA)

RUS TURİST HAVA YASTIĞIYLA KURTARILDI
RUS TURİST HAVA YASTIĞIYLA KURTARILDI
RUS TURİST HAVA YASTIĞIYLA KURTARILDI
RUS TURİST HAVA YASTIĞIYLA KURTARILDI

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Kaynak: DHA

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