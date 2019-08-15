Rus turist, havuzda boğuldu
1 saat önce
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yapan Rus turist Sergei Zhuk (40), otelin havuzunda boğuldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:40 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde ailesiyle tatil yapan Rus turist
Sergei Zhuk (40), otelin havuzunda boğuldu. Avsallar
Mahallesi'ndeki otelde ailesiyle tatil yapan Rus Sergei Zhuk, dün akşam otelin havuzuna girdi. Suya dalan Zhuk'un çıkmadığını fark eden otel görevlileri, havuza atlayarak, turisti çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zhuk, ambulansla Alanya'daki özel hastaneye götürüldü. Rus turist, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sergei Zhuk'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
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