Son Dakika Haberleri: Rus turist, havuzda boğuldu
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Rus turist, havuzda boğuldu

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yapan Rus turist Sergei Zhuk (40), otelin havuzunda boğuldu.

Rus turist, havuzda boğuldu, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yapan Rus turist Sergei Zhuk (40), otelin havuzunda boğuldu.
Avsallar Mahallesi'ndeki otelde ailesiyle tatil yapan Rus Sergei Zhuk, dün akşam otelin havuzuna girdi. Suya dalan Zhuk'un çıkmadığını fark eden otel görevlileri, havuza atlayarak, turisti çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zhuk, ambulansla Alanya'daki özel hastaneye götürüldü. Rus turist, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sergei Zhuk'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Alanya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:40 Kaynak: DHA
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