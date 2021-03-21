Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak Türkiye'ye indi - Son Dakika

Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak Türkiye'ye indi

21.03.2021 18:15
Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak Türkiye'ye indi, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız" açıklaması sonrası Ruslar tatil için harekete geçti. Türkiye'nin yeni sezon hazırlıklarını tamamlaması sonrası Muğla'ya sezonun ilk uçağı indi.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayan turistik tesisler ve havalimanları misafirlerini ağırlamaya başladı.

Doğal güzellikleri nedeniyle ön plana çıkan Muğla'nın turizm merkezlerinde misafirler için Kovid-19 sürecinde her şey düşünüldü. Sağlığın ön planda tutulduğu tesislerde salgına karşı alınan tedbirlerden taviz verilmiyor. Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girme, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

SEZONUN İLK UÇAĞI İNDİ

Sezonun ilk uçağıyla 19 Mart'ta Dalaman'a inen 151 kişilik Rus turist grubu yaklaşık iki hafta tatillerini Fethiye ve Marmaris'te bulunan otellerde geçirecek.

Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak Türkiye'ye indi

"TÜRKİYE'NİN SALGIN DÖNEMİNDE ÇOK GÜVENLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Rus turistlerden Luda Belova, AA muhabirine, çok sevdikleri Muğla'yı iki kez ziyaret ettiklerini söyledi.

Salgından önce de Muğla'ya geldiğine değinen Belova, şunları kaydetti:

"Rusya'da görev yaptığım firmanın stratejik toplantıları Türkiye'de oluyor. Yüz kişilik bir çalışanla daha önce yine Türkiye'ye geldim. Bu kadar büyük bir grupla tatile gelmek çok zor olduğu için şimdi ailemle geldim. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'nin salgın döneminde çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem uçuş boyunca hem de havalimanında herkes maske takıyor. Tüm önlemler alınmış durumda. Havalimanında da çok büyük bir alan var, insanlar arasındaki sosyal mesafe de çok açık. Burada güvenli bir tatil yapacağımı düşünüyorum."

Turistlerden İnna Khelman ise Türkiye'de maske ve sosyal mesafe kurallarının çok iyi uygulandığını gözlemlediğini, çok sevdiği Muğla'ya yeniden gelişinde alınan tedbirlerin dikkatini çektiğini dile getirdi.

Muğla'nın doğal güzelliklerine, yeşili ve mavisine hayran olduğunu anlatan Khelman, kurallara uyulduğu sürece herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmediğini, salgın sürecinde Türkiye'nin aldığı önlemleri son derece takdir ettiğini ifade etti.

Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak Türkiye'ye indi

"MUĞLA CENNETTEN BİR KÖŞE"

Turistlerden Anestasia Cherkassenko ve eşi Denis Cherkassenko ise daha önce de tatil için birçok kez Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti.

Türkiye'ye gelmeden önce test yaptırdıklarını aktaran Cherkassenko, "Eşimle Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu nedenle ilk fırsatta tatil için Türkiye'ye gelmek istedik. Muğla da cennetten bir köşe. Burada deniz, kum, güneş her şey çok güzel. Bizim için hiçbir sorun yok. Burası gayet güvenli ve keyifli." dedi.

Muğla'ya tatil için Moskova'dan geldiğini anlatan Mihhail Kehonka, eşi ve çocuklarıyla ilk defa tatil için Fethiye'ye geldiklerini, çok mutlu olduklarını söyledi.

İLERİYE DÖNÜK RUS TURİST HAREKETLİLİĞİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz da nisandan itibaren İngiltere ve Rusya'dan Muğla'ya büyük bir turist hareketliliğinin yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

Geçen yıl salgın nedeniyle ağustosta misafir almaya başladıkları Rusya'dan yaklaşık 165 bin yolcunun Dalaman Havalimanı'na iniş yaptığına değinen Ayaz, şöyle konuştu:

"Bu dönemde Rusya'dan gelen ilk kafilemiz bizim için çok önemli. Bu ayda bölgeye ilk defa Rusya'dan bir uçak geliyor. Misafirlerimizin bu dönem gelmiş olmaları ileriye dönük olarak da burayı daha fazla tercih edeceklerini gösteriyor. Bu hareketlilik nisan ve mayıs olarak devam edecek ve sezonu biraz daha uzatacak."

Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak Türkiye'ye indi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Muğla, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak Türkiye'ye indi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Sabah gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur? Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu
Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi         
18:09
Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı         
17:58
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak 11'ler belli oldu Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak 11'ler belli oldu         
17:50
Vicdansız adam aşırı yükü çekemeyen atına keserle işkence yaptı Vicdansız adam aşırı yükü çekemeyen atına keserle işkence yaptı         
17:39
Türkiye'de ünlü isimlerin tuttuğu takımlar Türkiye'de ünlü isimlerin tuttuğu takımlar         
17:09
Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu         
16:39
Erol Kaynar'ın Erol Kaynar'ın "Takipçisi olacağız" mesajına Metin Sipahioğlu'ndan yanıt: Tek amaçları hakemleri baskı altına almak         
15:47
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı         
14:39
"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler         
13:30
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 18:25:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak Türkiye'ye indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei