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Rus turist markette köpeğe tekme, sahibine yumruk attı

23 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Rus turist Igor Nekludov, alışveriş için girdiği markette elini ısırdığını iddia ettiği iş yeri sahibi Metin Ömeroğlu'nun köpeğini tekmeleyip, Ömeroğlu'na da yumruk ve kafa attı.

Rus turist markette köpeğe tekme, sahibine yumruk attı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Rus turist Igor Nekludov, alışveriş için girdiği markette elini ısırdığını iddia ettiği iş yeri sahibi Metin Ömeroğlu'nun köpeğini tekmeleyip, Ömeroğlu'na da yumruk ve kafa attı. Bu anlar, marketin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Alanya'da, market işletmeciliği yapan Metin Ömeroğlu'nun iş yerine 30 Mayıs Perşembe günü saat 22.30 sıralarında eşiyle gelen Rus Igor Nekludov, alışveriş için reyonlar arasında gezmeye başladı. Nekludov, bu sırada Ömeroğlu'nun köpeğiyle karşılaştı. Köpeği seven Nekludov, bir süre sonra yanına tekrar gelince elini ısırdığı iddiasıyla hayvana tekme attı.
Rus turist, bunu fark ederek, tepki gösteren Metin Ömeroğlu'na ise önce yumruk ardından kafa attı. Saldırıda Ömeroğlu'nun burnu kırıldı. Olaydan sonra Nekludov ve eşi, marketten hızla uzaklaşırken, Ömeroğlu ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ömeroğlu, sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Ömeroğlu, tedavisinin ardından Rus turistten şikayetçi oldu.
SALDIRI ANI KAMERADA
Rus turistin Metin Ömeroğlu'na saldırdığı anlar ise iş yerindeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; eşiyle markete giren Igor Nekludov'un önce yanına gelen köpeği sevdiği anlar yer alıyor. Ömeroğlu, yemek yemek için hazırlık yaparken, Nekludov'un masanın altında eşinin yanına gelen köpeğe tekme attığı, ardından da kendisine tepki gösteren Ömeroğlu'na elini gösterip, tartıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise Igor Nekludov'un Metin Ömeroğlu'nun boynunu sıkarak, önce yumruk ardından kafa attığı, eşinin ise kendisini engellemeye çalıştığı anlar yer alıyor.
'GÜNEŞ KREMİ SÜRÜP TATİLİNE DEVAM EDİYOR'
Saldırı görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Metin Ömeroğlu, Alanya Belediyesi ve Adalet Bakanlığı'nın hesaplarına yazıp, Rus turistin cezalandırılmasını istedi. Ömeroğlu, 'Kendi ülkemde, kendi iş yerimde köpeğimin ısırdığını iddia edip 3 kilogram ağırlığındaki köpeğime sert bir şekilde tekme attı. Buna rağmen ona sakin olması gerektiğini söylemeye gittiğimde bir de bana kafa atarak burnumu kıran Rus uyruklu Igor Nekludov adlı küstah şahıs şu anda Alanya'da güneş kremi sürüp tatiline devam etmekte. Bakalım bu güzel ülkemizin hukuk ve adaleti kendi insanlarını ne kadar önemsiyor izlemekte olacağım' dedi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:45 Kaynak: DHA
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