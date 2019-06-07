Rus turist odasında asılı bulundu
40 dakika önce
Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan olan Rus turist kaldığı otel odasında boynundan asılmış halde ölü bulundu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:31 Kaynak: İHA
'nın Kemer
ilçesinde tatil yapan olan Rus turist
kaldığı otel odasında boynundan asılmış halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kemer'e bağlı Tekirova
Mahallesinde bulunan bir otelde tatil yapmakta olar Rusya Federasyonu
vatandaşı Oleg Letunovsky (33) sabah saatlerinde odasında ölü bulundu. Yatağının başındaki duvar lambasına asılı halde bulunduğu öğrenilen Letunovsky'nin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp
morguna gönderildi. - ANTALYA
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