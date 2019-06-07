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Rus turist odasında asılı bulundu

40 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan olan Rus turist kaldığı otel odasında boynundan asılmış halde ölü bulundu.

Rus turist odasında asılı bulundu, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan olan Rus turist kaldığı otel odasında boynundan asılmış halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesinde bulunan bir otelde tatil yapmakta olar Rusya Federasyonu vatandaşı Oleg Letunovsky (33) sabah saatlerinde odasında ölü bulundu. Yatağının başındaki duvar lambasına asılı halde bulunduğu öğrenilen Letunovsky'nin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp morguna gönderildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:31 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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