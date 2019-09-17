Rus turist otel odasında öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapan Rus uyruklu turist, otel odasında hayatını kaybetti.

Belek Turizm Merkezinde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus uyruklu Nail İbatulim (65), odasında fenalaşınca eşi durumu otel yönetimine bildirdi.

Çağrılan 112 Acil Servis ekibi İbatulim'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen İbatulim'in, tansiyon ve şeker hastası olduğu, kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.