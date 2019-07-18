Son Dakika Haberleri: Rus turist, otel odasında ölü bulundu
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Rus turist, otel odasında ölü bulundu

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turist Luliia Stanovavo (41), kaldığı otel odasında kızı tarafından ölü bulundu.

Rus turist, otel odasında ölü bulundu, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turist Luliia Stanovavo (41), kaldığı otel odasında kızı tarafından ölü bulundu.
Rusya'dan kızı ile tatil yapmak için Alanya'ya gelen Luliia Stanovavo, Oba Mahallesi'nde bir otele yerleşti. Dün gece annesini göremeyen kızı, saat 22.00 sıralarında kontrol etmek için odasına gitti. Annesini yerde hareketsiz bulan genç kız, durumu otel yetkililerine haber verdi. Görevlilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Stanovavo'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Luliia Stanovavo'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Alanya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:26 Kaynak: DHA
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