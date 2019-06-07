Son Dakika Haberleri: Rus turist, plajda kalp krizinden öldü
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Rus turist, plajda kalp krizinden öldü

24 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus Vladimir Braannmna (70), plajda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Rus turist, plajda kalp krizinden öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus Vladimir Braannmna (70), plajda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Rusya'dan eşiyle Alanya'ya tatile gelen Vladimir Braannmna, dün öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde konakladığı otelin plajına gitti. Bir süre yüzen Vladimir Braannmna, plajda güneşlenirken aniden fenalaştı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Vladimir Braannmna, kurtarılamadı. 
Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Braannmna'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:27 Kaynak: DHA
Kalp Krizi, Antalya, Alanya, Güncel
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