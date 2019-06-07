Rus turist, plajda kalp krizinden öldü
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus Vladimir Braannmna (70), plajda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:27 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde tatil yapan Rus Vladimir Braannmna (70), plajda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Rusya
'dan eşiyle Alanya'ya tatile gelen Vladimir Braannmna, dün öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi
'nde konakladığı otelin plajına gitti. Bir süre yüzen Vladimir Braannmna, plajda güneşlenirken aniden fenalaştı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Vladimir Braannmna, kurtarılamadı.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Braannmna'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
- Antalya
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