Son Dakika Haberleri: Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek

Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek

2 dakika önce

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye, Ruslar için çok uygun bir tatil noktası. Bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısının yüzde 10-15'lik artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz" dedi.

Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek, System.String[]
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye, Ruslar için çok uygun bir tatil noktası. Bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısının yüzde 10-15'lik artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:10 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması ABD'den Türkiye'ye Venezuela Tehdidi: Yaptırımları Sürdüreceğiz

Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:12:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]