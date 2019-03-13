Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek
2 dakika önce
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye, Ruslar için çok uygun bir tatil noktası. Bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısının yüzde 10-15'lik artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz" dedi.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye, Ruslar için çok uygun bir tatil noktası. Bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısının yüzde 10-15'lik artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:10
Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması
ABD'den Türkiye'ye Venezuela Tehdidi: Yaptırımları Sürdüreceğiz
Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor
Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor