Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye, Ruslar için çok uygun bir tatil noktası. Bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısının yüzde 10-15'lik artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz" dedi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye, Ruslar için çok uygun bir tatil noktası. Bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısının yüzde 10-15'lik artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz" dedi.

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