Rus turist, turizmcinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Rus turist, turizmcinin yüzünü güldürdü

TURİZM kenti Antalya'ya her gün çoğunluğu Rus 25 bine yakın turistin gelmesi, Antalyalı turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Rus turist, turizmcinin yüzünü güldürdü, System.String[]

TURİZM kenti Antalya'ya her gün çoğunluğu Rus 25 bine yakın turistin gelmesi, Antalyalı turizmcilerin yüzünü güldürdü. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 10 Ağustos'ta Rusya'dan Antalya'ya charter (tarifesiz) uçuşların başlamasıyla ilgili, "İlk gün 80 uçak ile 23 bin turistin gelmesi sektöre biraz nefes aldırdı, biraz daha umutlu bakmayla başladık" dedi.

Koronavirüs (Covid-19) sonrası 1 Haziran itibariyle başlayan 'Kontrollü Sosyal Hayat' ile otellerin 'Güvenli Turizm Sertifikası' alması iç turizmi hareketlendirirken, Kurban Bayramı da Antalyalı turizmciyi mutlu etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yabancı diplomatlar ile basın mensuplarına, Antalya'daki otellerde alınan koronavirüs tedbirlerini de göstermesi meyvelerini verdi.

Almanya'nın 4 Ağustos'ta Antalya'ya seyahat izni vermesi, Rusya'nın da 10 Ağustos'ta bölgeye charter uçuşları başlatmasıyla yabancı turist akını da başladı. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, otellerin 1 Haziran'daki normalleşme sürecinde kapılarını önce Türk misafirlere açtığını, Ukrayna ve Kazakistan pazarı ile tesislerin misafirleri kabul etmeye başladığını hatırlattı. Tesislerin, 'Güvenli Turizm Sertifikası' almasıyla tatil düşüncesinin tekrar oluştuğunu belirten Atmaca, "Sertifika ilk çıktığında zorunlu değildi, ancak temmuz başında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, 50 oda ve üzerindeki tesislere sertifika zorunluluğu getirdi. Sertifikasını alan tesisler yavaş yavaş açılmaya başladı. Almanya'nın 31 Ağustos tarihi için açıkladığı seyahat kısıtlamasını 4 Ağustos'a çekmesiyle sektörde bir canlanma oldu" dedi.TESİSLERİN YÜZDE 60'I AÇILDIKurban Bayramı'nda iç pazardan çok fazla talep geldiğini, daha fazla tesisin açıldığını söyleyen POYD Başkanı Atmaca şöyle konuştu: "Önce Almanya'dan gelen haber, ardından 10 Ağustos'ta Rusya'dan charter seferlerin başlamasıyla ilk günde 80 uçak ile 23 bin turistin gelmesi sektöre biraz nefes aldırdı, biraz daha umutlu bakmaya başladık. Her geçen gün açılan tesis sayısı artıyor. Antalya'da tesislerin yüzde 60'ı açıldı. Talep böyle devam ederse biraz daha tesis açılır diye düşünüyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Rusya, 2016 krizi dışında Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerin başında. Geçen yıl Antalya'ya gelen 15 milyon 800 bin turistin 5 milyonu Rusya'dan geldi. Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı ise 7 milyon. Rus turistin pazardaki hareketliliği bizim için çok önemliydi. Bu hareketliliğin başlaması daha fazla istihdam demek daha fazla işgücü ve turizm demek."GÜNDE 20- 25 BİN TURİST GELİYORSayının artmasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katkılarına olduğunu söyleyen Atmaca, Antalya'da ağırlanan büyükelçi ve farklı ülkelerin basın mensuplarıyla diplomatların etkisi olduğuna değindi. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Aldığımız önlemleri gösterdik. Uçaklardan havalimanına, transfer araçlarından otellere kadar aldığımız tedbirleri ve yaptığımız işi gösterdik. 'Güvenli Turizm Sertifikası' dünyada ilkti. Sektör buna inanılmaz hızlı bir şekilde adapte oldu. Çok iyi iş çıktı. Bugün itibariyle Antalya'ya günde ortalama 20- 25 bin yolcu gelmeye başladı. Her ne kadar geçen yılların gerisinde olsa da pandeminden sonra müthiş bir rakam" dedi.SEZON EKİM- KASIM'A UZARCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta 'Normalleşme sürecinde en geride kalan sektör turizm' sözünü hatırlatan Atmaca, bakanlıkların olağanüstü çalışmalarına teşekkür edip, sözlerine şöyle devam etti: "4 Ağustos'ta başlayan Almanya, 10 Ağustos'ta charter ile Rus pazarı olmak üzere önümüzü görebileceğimiz, daha fazla istihdam sağlayacağımız, böyle bir dönemde turizm yapmanın başarısı, keyfi içindeyiz. Güzel günler bizi bekliyor. Bu yıl turizm sezonu ekim- kasım ayına kadar uzayacak. Pandemi dünyanın her yerinde yaşandı. Almanya'da aylarca sokağa çıkma yasağı vardı. Rusya'da da bu yaşandı. Bu pandemi döneminde sağlığın, özgürlüğün, seyahat edememenin ne olduğunu daha iyi anladık. Mutlaka sezonun uzayacağını düşünüyorum."Geçen yıl Antalya'ya gelen 15 milyon 800 bin turist rakamına ulaşmanın mümkün olmadığını belirten Ülkay Atmaca, "Rakam vermek doğru olmaz ama şunu söyleyebilirim. Bu yılki derdimiz para kazanmak, çok fazla turist almak değil. Önemli olan açık tesis sayısını çoğaltmak ve istihdamı sağlamak" dedi.KIZIYLA MOSKOVA'DAN GELDİ

Rusya'nın charter seferlerine başlamasıyla 7 yaşındaki kızı Liza ile Moskova'dan Antalya'ya tatile gelen Natalia Layer, konakladığı oteldeki Covid-19 tedbirlerine tam not verdi. "Her şey en yüksek seviyede. Geldiğimizde ateş ölçtüler, tüm personel maske takıyor. Her yeri dezenfekte ediyorlar, çok memnunum" diyen Rus turist, kendi ülkesinin de pandemiye büyük önem verdiğini söyledi. Layer, "Rusya kapıları açınca biz hemen geldik. Çünkü çok sıkıldık. Antalya'ya çok alıştık. Denizi de çok seviyoruz. Çocukların denize girişi de çok kolay, o yüzden Antalya'ya geliyoruz. Türkiye'ye başarılar diliyorum, seneye görüşmek üzere" dedi. Layer, kızıyla Antalya Belek'te 1 hafta tatil yapacak.


Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 08:20

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rus turist, turizmcinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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