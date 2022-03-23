Rus turiste, otobüste unuttuğu para ve eşya dolu çantası teslim edildi - Son Dakika
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Rus turiste, otobüste unuttuğu para ve eşya dolu çantası teslim edildi

23.03.2022 23:35
Rus turiste, otobüste unuttuğu para ve eşya dolu çantası teslim edildi

ANTALYA'da, Rus turist Viktor Polovinko'nun (28) otobüste unuttuğu, içinde 8 bin dolar, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve pasaportların bulunduğu çantası kısa sürede bulunarak teslim edildi.

ANTALYA'da, Rus turist Viktor Polovinko'nun (28) otobüste unuttuğu, içinde 8 bin dolar, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve pasaportların bulunduğu çantası kısa sürede bulunarak teslim edildi. Polise ve sürücüye teşekkür eden Polovinko, " Rusya'da bu çanta bulunmazdı" dedi.

Olay, akşam saatlerinde, Kepiz ilçesi Altınova Bulvarı'nda meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gürsu-Varsak hattında çalışan otobüse, Konyaaltı Hurma Mahallesi'nden 6 arkadaşı ile binen Rus Viktor Polovinko, Altınova Mahallesi'ndeki AVM yakınında indi. Viktor Polovinko; içinde 8 bin dolar, dizüstü bilgisayar, kulaklık, akıllı saat ve pasaportlarının bulunduğu çantayı otobüste unuttuğunu fark etti. Yakındaki polis merkezine giden Polovinko, yardım istedi. İhbarla harekete geçen polis de Polovinko'nun bindiği otobüsü belirleyip, şoför İsmail Biçer'e ulaştı. Biçer, kendisine gelen telefondan sonra unutulduğunu fark ettiği çantayı yanına aldı. Biçer, çantayı depolama durağında kendisini bekleyen polis ekiplerine teslim etti. Sayılan para tutanak karşılığında teslim alınırken, çantanın bulunduğu haberini alan Polovinko ile arkadaşları başka otobüsle Varsak'ta otobüs durağına geldi. Burada sayılan 8 bin dolar ve diğer eşyalar turiste teslim edildi.

Viktor Polovinko, "Çantama kavuşacağımı tahmin etmiyordum. Çok hızlı çalıştılar. Kısa sürede çantama kavuştum. Polise ve otobüs sürücüsüne çok teşekkür ediyorum. Rusya'da bu çanta bulunmazdı" dedi.

Otobüs şoförü İsmail Biçer de akşam saatlerinde turistlerin araca bindiğini belirterek, "Seferimin sonuna doğru üstlerim tarafından arandım. Ben de çantayı alarak güvenli bir yere koydum. Daha sonra polise ve belediye görevlilerine teslim ettim. Biz Antalya ulaşım olarak 1 lira da olsa 1 milyon da olsa miktar fark etmeksizin sahiplerine teslim ediyoruz. Bu konuda hassas davranıyoruz" diye konuştu.


Rus turiste, otobüste unuttuğu para ve eşya dolu çantası teslim edildi
Rus turiste, otobüste unuttuğu para ve eşya dolu çantası teslim edildi
Rus turiste, otobüste unuttuğu para ve eşya dolu çantası teslim edildi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rus turiste, otobüste unuttuğu para ve eşya dolu çantası teslim edildi - Son Dakika


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