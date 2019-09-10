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Rus turiste yağma şüphelisi yakalandı

1 saat önce

Antalya'da Rus turistin omzundaki çantasını çekip zorla alan ve olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.

Rus turiste yağma şüphelisi yakalandı, System.String[]

Antalya'da Rus turistin omzundaki çantasını çekip zorla alan ve olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.


Olay, geçtiğimiz ayın ortasında Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu Aldonsa Kartes'in omzundaki çantası, alışveriş yaptıktan sonra arkadaşına ait ikamete giderken arkasından yaklaşan bir kişi tarafından omzundan çekilerek zorla alındı. Kartes, olay esnasında düşerek bacağından yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sarı tişörtlü, gri renkli kapri pantolonlu, 30 yaşlarında, esmer tenli erkek şüpheliyi aramaya başladı. Rus turist Kartes'in, çantasına içinde bulunan cep telefonundan ulaşabileceğini söylemesi üzerine yapılan kontrol sonrasında, turiste ait telefonun olay yerine yakın 1288 sokak üzerinden sinyal verdiği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda Kartes'e ait çanta 1288 sokak üzerindeki bahçede bulundu. Müşteki tarafından yapılan kontrollerde çalınan herhangi bir eşyanın olmadığı öğrenildi.


Olayın ardından şüphelinin tespiti için harekete geçen polis, bölgedeki yüzlerce güvenlik kameralarını da inceleyerek K.G. isimli kişiyi gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan K.G. adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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