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Rus turisti ölüm sahilde yakaladı

33 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle beraber tatil yapan 70 yaşındaki Rus erkek turist denize girdikten sonra uzandığı sahilde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle beraber tatil yapan 70 yaşındaki Rus erkek turist denize girdikten sonra uzandığı sahilde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Rusya'dan eşiyle beraber Alanya'ya tatile gelen Rus uyruklu Vladimir Braannmna (70), Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Otelin sahilinde denize giren Rus turist, bir yüzdükten sonra kumsala uzandığı sıra aniden fenalaştı. Durumu fark eden çevredekiler sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından Braannmna'yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Braannmna tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ve savcı incelemesinden sonra Braannmna'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi. İlk incelemelerde Rus turistin kalp krizi geçirdiği belirlendi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:19 Kaynak: İHA
Antalya, turist, Alanya, 3. Sayfa
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