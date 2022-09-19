Rus turistin çekiçle saldırdığı babasından sonra annesi de öldü; çifte cinayeti görüntülemiş (2) - Son Dakika
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Rus turistin çekiçle saldırdığı babasından sonra annesi de öldü; çifte cinayeti görüntülemiş (2)

19.09.2022 15:54
Rus turistin çekiçle saldırdığı babasından sonra annesi de öldü; çifte cinayeti görüntülemiş (2)

ÖZEL EKİP YAKALADI; ARKADAŞINI DA ÇEKİÇLE YARALAMIŞAntalya'da, 5 yıldızlı otelde tartışma sonrası çekiçle saldırdığı babası Pavel Stepanov ve annesi Tatiana Stepanov'u öldürüp, kaçan Rus Dmitry Stepanov yakalandı.

ÖZEL EKİP YAKALADI; ARKADAŞINI DA ÇEKİÇLE YARALAMIŞ

Antalya'da, 5 yıldızlı otelde tartışma sonrası çekiçle saldırdığı babası Pavel Stepanov ve annesi Tatiana Stepanov'u öldürüp, kaçan Rus Dmitry Stepanov yakalandı. Jandarmanın kurduğu özel ekip, Dmitry Stepanov'un Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin arka kısmında bulunan ara sokaklarda dolandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan Stepanov gözaltına alındı. Şüpheli işlemleri için Çolaklı Jandarma Karakolu'na götürüldü.Bu arada, Stepanov'un yaklaşık 15 yıl önce Rusya'da bir arkadaşının da başına çekiçle vurarak yaraladığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus turistin çekiçle saldırdığı babasından sonra annesi de öldü; çifte cinayeti görüntülemiş (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus turistin çekiçle saldırdığı babasından sonra annesi de öldü; çifte cinayeti görüntülemiş (2) - Son Dakika
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