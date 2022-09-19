BABASINA VE ANNESİNE ÇEKİÇLE SALDIRAN RUS TURİST YAKALANDI - Son Dakika
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BABASINA VE ANNESİNE ÇEKİÇLE SALDIRAN RUS TURİST YAKALANDI

19.09.2022 16:16

RUS TURİSTİN ÇEKİÇLE SALDIRDIĞI BABASINDAN SONRA ANNESİ DE ÖLDÜ; ÇİFTE CİNAYETİ GÖRÜNTÜLEMİŞ (3)CİNAYET SONRASI İTİRAF VİDEOSU ÇEKMİŞAntalya'da, 5 yıldızlı otelde tartışma sonrası çekiçle saldırdığı babası Pavel Stepanov ve annesi Tatiana Stepanov'u öldürüp, kaçan ve bugün yakalanan...

RUS TURİSTİN ÇEKİÇLE SALDIRDIĞI BABASINDAN SONRA ANNESİ DE ÖLDÜ; ÇİFTE CİNAYETİ GÖRÜNTÜLEMİŞ (3)

CİNAYET SONRASI İTİRAF VİDEOSU ÇEKMİŞ

Antalya'da, 5 yıldızlı otelde tartışma sonrası çekiçle saldırdığı babası Pavel Stepanov ve annesi Tatiana Stepanov'u öldürüp, kaçan ve bugün yakalanan Dmitry Stepanov'un, olaydan sonra bir itiraf videosu çektiği ortaya çıktı. Dmitry Stepanov'un cinayeti gerçekleştirdiği günün akşamında bir sosyal paylaşım sitesinde 'cinayet itirafı' diye video yayınladığı belirlendi. Dmitry Stepanov'un videoda, "Benim adım Dima. Ben bugün babamı öldürdüm. Çünkü çocukluktan beri bana tecavüz etti. Beni çocukken öyle dövdü ki benim boynum ve belim hasar aldı ve bu olaya amcam şahit, ismi Ş.N. Gece gelip esrar içip beni döverken 2005'te kulak zarlarım yırtıldı, doktor da buna şahit. Babaannem diyordu ki 'Bende değişik bir güç varmış' ve bundan dolayı babam beni hep akıl hastanesine yatırırdı. Ben şu anda Türkiye'deyim. Ben en başta biliyordum bunu yapmaya karar verdim ve bunu yapmak zorundaydım. Çünkü Rusya'da babam beni tekrar akıl hastanesine yatıracaktı. Ama ben orayı istemiyorum. Ben korkuyorum. Bana yardım edin. Çünkü ben şu anda çaresiz kaldım. Ben bu canavarı öldürdüğüm için doğrusunu yaptım. Çünkü benim abim uyuşturucu kullanmaktan öldü. Babam ona da aynısını yaptı. Çocuklar yetişirken ebeveynlerini değerlendiriyorlar. Hiçbir zaman ben kimseyi üzmedim" dediği tespit edildi.

CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

Öte yandan Antalya'da yakalandıktan sonra Manavgat'a getirilen Dmitry Stepanov'un otele götürüldüğü ve burada cinayeti nasıl işlediğini anlattığı öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BABASINA VE ANNESİNE ÇEKİÇLE SALDIRAN RUS TURİST YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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