Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede (2) - Son Dakika

Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede (2)
04.11.2020 15:40
KOCASININ TABUTUNA BAKARAK AĞLADIAntalya'nın Alanya ilçesinde alabora olan teknede yaşamını yitiren Rus Daniyar Mukhitov'un cansız bedeni, Alanya Belediye Mezarlığı morgundaki ön otopsinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
KOCASININ TABUTUNA BAKARAK AĞLADI
Antalya'nın Alanya ilçesinde alabora olan teknede yaşamını yitiren Rus Daniyar Mukhitov'un cansız bedeni, Alanya Belediye Mezarlığı morgundaki ön otopsinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Daniyar Mukhitov'un eşi Alfiya Mukhitova (33) da eşini teşhis için morga geldi.
Oldukça üzgün durumdaki Alfiya Mukhitova uzun süre eşinin tabutuna bakarak, gözyaşı döktü.
Öte yandan adliyeye sevk edilen teknenin kaptanı Ali K., adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi Trump'ın Türkiye karnesi nasıl? İşte başkanlık yaptığı dört yıla damga vuran 5 olay Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi