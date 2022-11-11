Tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör turist işletmeciyi öldürdü - Son Dakika
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Tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör turist işletmeciyi öldürdü

11.11.2022 12:21
Tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör turist işletmeciyi öldürdü

Antalya'nın Kemer ilçesinde tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör Rus turistin darp etmesi sonucu hastaneye kaldırılan işletmeci yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Rus turist tutuklandı.

Kemer'de 25 Ekim tarihinde otopark alanındaki tuvaleti işleten Mehmet Özcan (60), otelde konaklayan Rus uyruklu R.K. isimli turist tuvalet ücretini ödemek istemeyince tartıştı. Tartışmada iddiaya göre R.K.'nin yumruklarına maruz kalan Özcan, yere düşerek başını kaldırım taşına çarpıp yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, gözetim altında iken 2 saat sonra kendi isteği ile hastaneden ayrıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Aynı zamanda kanser hastası olduğu öğrenilen Özcan, daha sonra durumu ağırlaşınca beyin kanaması şüphesi ile önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından da bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Özcan hayatını kaybetti.

Rus turistin tuvalet ücretini ödememek için dövdüğü işletmeci hayatını kaybetti

RUS TURİST TUTUKLANDI

Yaşananların ardından polis yaklaşık 60 kişiyi sorgulayarak, olayın kamera kayıtları incelendi. Polis, Rus turist R.K.'yı otelinde gözaltına aldı. Rus turist çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Özcan'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Rus turistin tuvalet ücretini ödememek için dövdüğü işletmeci hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Antalya, turist, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuvalet ücretini ödemek istemeyen boksör turist işletmeciyi öldürdü - Son Dakika

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