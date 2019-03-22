Rus Turistler En Çok Türkiye Tatilini Araştırdı
45 dakika önce
MOSKOVA (AA) – Rus internet kullanıcıları bu yılın ocak-şubat döneminde internette en çok Türkiye tatilini araştırdı.
MOSKOVA (AA) – Rus internet kullanıcıları bu yılın ocak-şubat döneminde internette en çok Türkiye
tatilini araştırdı. Rusya
Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusların bu yılın ocak-şubat döneminde Yandex arama motorunda en çok araştırdıkları tatil noktalarını açıkladı.
Rus tatilciler Türkiye tatilini 1 milyon 242 bin defa araştırırken, Türkiye, bu alandaki en yakın rakibi Mısır
'a üç kat fark attı. Söz
konusu dönemde Mısır tatili yaklaşık 400 bin defa araştırılırken, üçüncü sırada Tayland
yer aldı.
Ayrıca, Rusların internette tatile yönelik yaptıkları araştırmalarda en çok talebin "herşey dahil" sistemine yönelik olduğu kaydedildi.
Rus turist
sayısı bakımından geçen yıl rekor kıran Türkiye, bu yıl da yaklaşık 6 milyon Rus turisti ağırlamayı hedefliyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: AA
Fındığın Başı 3 Zararlıyla Tehlikede! 1 Milyar Dolarlık Kayıp Yaşanabilir
Bafra'da Kurulan Tesis, Tüm Türkiye'nin Fide İhtiyacını Karşılamaya Talip
Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı
Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü