Rus turistler, Kekova turunda denize girdi - Son Dakika
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Rus turistler, Kekova turunda denize girdi

7 saat önce

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Kekova'ya gelen Rus turistler kış ortasında yazı yaşadı.

Rus turistler, Kekova turunda denize girdi, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Kekova'ya gelen Rus turistler kış ortasında yazı yaşadı. Yatla Kekova turuna çıkan turistler, denize girdi.

Demre'ye gelen Rus turistler, önce Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıkan Rus turistler, denizde bir caretta caretta gördü. Rus turistler carretta carettanın fotoğrafını ve videosunu çekti. Güneşli havada balık tutan amatör balıkçıları izleyen turistler, Kekova'da Batık Kenti ve bir kartal yuvasını andıran Simena Antik Kenti'ni yatla gezdi. Özellikle Batık Kent'te masmavi denizde, suyun altındaki ve kıyısındaki tarihi izleyen Rus turistler, burada bolca fotoğraf ve video çekti. Bugünkü adıyla Kaleköy, tarihi adıyla Simena Antik Kenti'nin önünde toplu fotoğraf çektiren turistler Türkiye'nin çok güzel olduğunu söyledi.

YATLARDAN DENİZE ATLAILAR

Turda Rus turistler için yüzme molası verildi. Yüzme molasında 19 derecelik hava sıcaklığı ve aynı derecedeki deniz suyu sıcaklığını ve pırıl pırıl havayı gören Rus turistler, kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bırakıp, yüzdü. Turistler yatların üstünden denize atlayış yaptı. Ardından yatla Çayağzı Limanı'na dönen Rus turistler turu tamamladı.

'KEKOVA MÜKEMMEL BİR YER'

Kekova'da denize giren Rus Tatyana İshenko, "Kış ortasında yazı yaşamak ancak Türkiye'de görülebilir. Kış ortasında denize girmek, yazı yaşamak benim için inanılmaz bir duygu. Kekova mükemmel bir yer. Çok sert bir kıştan gelip, yazı yaşamak tatilimin en güzel anısı. Deniz mükemmeldi. Tekrar geleceğim" dedi.

'TÜRKİYE BİR CENNET'

Rus Anatoli Gavılinko, "Türkiye bir cennet. Tarihi, denizi, doğayı bir arada görmek isterseniz, tarihi dinlemek, kışın yüzmek isterseniz Türkiye'ye, Kekova'ya gelin" diye konuştu.

'İNANILMAZ GÜZELLİKTE BİR YER'

Özbekistan'dan gelen Cennet Misodova da şöyle dedi:

"Kekova cennet gibi bir yer. İlk kez geldim. Bir daha gelişte ailemi ve yakınlarımı mutlaka buraya getireceğim. Türkiye'ye tatile gelirken inanılmaz güzellikte bir yer göreceğimi tahmin etmemiştim."


Çayağzı, Türkiye, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:51 Kaynak: DHA
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