Son Dakika Haberleri: Rus Turistler Kekova'ya Yazı Getirdi

Rus Turistler Kekova'ya Yazı Getirdi

1 saat önce

Antalya'nın Demre ilçesinde yatla denize açılan Rus turistler serin havaya rağmen denize girdi.

Rus Turistler Kekova'ya Yazı Getirdi, System.String[]
Antalya'nın Demre ilçesinde yatla denize açılan Rus turistler serin havaya rağmen denize girdi. 

Demre'nin en önemli çekim noktalarından Kekova'ya gelen Rus turistler, önce ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Öğle yemeğinin ardından Çayağzı Limanı'ndan yatlarla Kekova turuna çıkan turistler, çok sakin ve masmavi denizde seyreden yatın üzerine çıkarak güneşlendi. Turistler turda önce Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni gezdi, yatın üstünde bol bol fotoğraf ve video çekti.

Yat, dünyanın en güzel doğal limanlarından biri olan Gökkaya Koyu'nda mola verdi. Molada denizin ve havanın güzelliğini gören bazı Rus turistler, serin havaya rağmen kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Ardından arka arkaya yatın üstünden denize atladılar. Yüzme molasının ardından tur Çayağzı Limanı'nda sona erdi.

Tura katılarak yüzen Rus Maria Bogodukhova, Rusya'dan geldim. Bizim oralarda hava daha buz kesiyor. Gündüz bile eksi derecelerde. Bu güzelliği görünce denize girdim. Bu mevsimde benim için denize girmek harika bir anı. Deniz çok güzeldi dedi.

Aleksander Kosuinikov, Bu tur çok harikaydı. Burası tarihi ve doğası ile bir cennet. Mart ayında denize girmek benim için bir rüya. Yazın bile bu hava benim ülkemde yok diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:55 Kaynak: DHA

Çayağzı, Antalya, Demre, Güncel
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