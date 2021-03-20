MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK - Son Dakika

MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK

20.03.2021 08:23

MUĞLA'nın Dalaman ilçesine gelen ilk Rus turist kafilesinin ardından 'açık hava müzesi' diye adlandırılan Mardin'de de 23 Mart'ta Rus misafirler ağırlanacak.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesine gelen ilk Rus turist kafilesinin ardından 'açık hava müzesi' diye adlandırılan Mardin'de de 23 Mart'ta Rus misafirler ağırlanacak. Vali Mahmut Demirtaş, kentin Rus turist akınına uğrayacağını söylerken, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı ise "Rus turistler, Mardin'imize renk katacak, heyecanla bekliyoruz. Ağırlamak için varız; çünkü bir turist, bin turist getirir. Biri gider, anlatır, güzellikleri paylaşır ve arkası gelir. Rus turistlerin gelmesi, bizi fazlasıyla memnun edecek. Elimizden geldiğince onlara hizmet etmeye çalışacağız" dedi.

Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kentteki turizm dernek ve firmalarının girişimi sonucu Rusya'dan Türkiye'ye en çok turist getiren tur operatörlerinden biriyle kültür turları projesi hazırlandığını söyledi. Vali Demirtaş, bu sezon kente Rus turist akını başlayacağını belirterek, ilk kafilenin ise 23 Mart Salı günü geleceğini kaydetti. Tur şirketi, 2019 yılında Türkiye'ye 1 milyon 200 bin, 2020'de de pandemiye rağmen 340 bin turist getirmişti. Vali Demirtaş'ın açıklaması, kentte özellikle turizmcileri heyecanlandırdı.

ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANI TUTAŞI: BİZİ ÇOK MEMNUN EDECEK

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı AK Parti'li Abdulkadir Tutaşı, Rus turistleri ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Turistleri heyecanla beklediklerini belirten Başkan Tutaşı, "Rus turistler Mardin'imize renk katacak. Mardin'in tek kurtuluş yolu turizmdir. Mardin '3T' ile anılıyordu. 'Tarım, taşımacılık ve turizm'. Tarım ve taşımacılıkta biraz geride kaldık. Şimdi turizm ile öne çıkmak istiyoruz. Hele Rus turistleri Mardin'de ağırlamak, bizim için ayrı bir onur ve gurur. Geçen yıl bir grup gelmişti. Mart ayının 23'ünde de sayın valimiz ve Otelciler Derneği Başkanlığı'ndan aldığımız bilgilere göre, ilk kafile gelecek. Onları heyecanla bekliyoruz. Ağırlamak için varız; çünkü bir turist, bin turist getirir. Biri gider, anlatır, güzellikleri paylaşır ve arkası gelir. Mardin gerçekten görülebilecek, yaşanabilecek, anlatılabilecek bir kent. Rus turistlerin gelmesi, bizi fazlasıyla memnun edecek. Elimizden geldiğince onlara hizmet etmeye çalışacağız" diye konuştu.

Tarihi kent Mardin'i daha iyi tanıtmak için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Tutaşı, "İlimizi daha güzel tanıtmak için hazırız. 2018- 2019 sezonunda, yaklaşık 3,5 milyon misafirimiz vardı. Bu az bir rakam değil; ama yetmiyor. Bunu 5-6 milyona çıkarmamız lazım; çünkü her bir turist 3- 5 esnafı besler. Beklentimiz o. Bu seneki hedefimiz, inşallah bu pandemi illetinden kurtulup, 5 milyon insanı evimizde ağırlamak" dedi.

'AÇIK HAVA MÜZESİ'

Mardinli iş insanı Mehmet Yertum ise kentin sıra dışı mimari yapısıyla 'açık hava müzesi' konumunda olduğunu belirterek, "Sadece Mardin'e değil Türkiye'ye de döviz akımı başlayacak. 'Açık hava müzesi' burası. Günümüz şartlarında, konaklamada daha fazla kapasiteye ve altyapıya sahibiz. Mardin, insanlığın ve medeniyetin doğduğu yer" diye konuştu.

1400 yıllık yapıya sahip Mardin Oteli'nin işletme müdürü Savaş Seven de "Pandemiden dolayı yaklaşık 3- 4 aydır pek iş yapamıyorduk. Bu durumdan hem oteller hem de esnaf etkilendi. Bu tarz salgınlar, en çok turizm sektörünü etkiliyor. Mardin, tarihi bir şehir. Mardin'e gelecek olan turistler ve özellikle yakın zamanda misafir edeceğimiz Ruslar, Mardin için can suyu olacak. Umarım çok faydalı, çok güzel bir sezon geçiririz. Mardin'de çok otel var. Kent olarak günübirlik geziler hariç konaklama olacak şekilde 3- 4 bin kişiyi kaldıracak kapasitemiz var" dedi.

MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK
MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK
MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK
MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK
MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK
MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK
MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK
MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK
MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK
MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK
MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK
MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK
MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK
MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK

Dalaman, Mardin, turist, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN, RUS TURİSTLERİN AKININA UĞRAYACAK - Son Dakika


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