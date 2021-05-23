Rus turistler "sabırsızlıkla" Türkiye ile uçuşların başlamasını bekliyor - Son Dakika

Rus turistler "sabırsızlıkla" Türkiye ile uçuşların başlamasını bekliyor

23.05.2021 12:00

Rus turistler, yurt dışında en çok ziyaret ettikleri ülkelerden Türkiye ile uçuşların yaz sezonu öncesi tekrar başlatılmasını istiyor.

Rus turistler, yurt dışında en çok ziyaret ettikleri ülkelerden Türkiye ile uçuşların yaz sezonu öncesi tekrar başlatılmasını istiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve beraberinde uygulamaya konan kısıtlamalardan küresel anlamda en çok etkilenen sektörlerden biri turizm oldu.

Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 2019'da 7 milyonu aşarak rekor kırarken, Rus tatilcilerin sayısı geçen yıl salgının etkisiyle 2 milyon 128 bin 758'e geriledi.

Türkiye ve Rusya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle iki ülke arasındaki uçuşlar 12 Nisan'da alınan kararla tekrar kısıtlandırılmıştı. Salgının hafiflemesiyle uçuşların tekrar başlamasına yönelik üst düzey müzakereler 17 Mayıs'ta Moskova'da başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Moskova'daki temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek, "Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze de 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasına yönelik takvimin ay sonunda belirlenebileceğini aktararak, Rus turistlerin sabırsızlıkla Türkiye'nin haziranda açılmasını beklediğini söylemişti.

AA ekibi, başkent Moskova'da Rus vatandaşlarına mikrofon uzatarak, söz konusu kısıtlamalara ilişkin görüşlerini ve yaz sezonu ile ilgili tatil planlarını sordu.

"(Türkiye) İklimi, eğlenceleri ve bütçe açısından güzel"

Moskova sakini Anastasya Semenova, bu yıl Moskova civarında tatil yapmayı planladığını belirterek, "Kısıtlamalar nedeniyle muhtemelen yurt dışına çıkmak mümkün olmayacak." dedi.

Kısıtlamaların olmaması halinde Türkiye için tatil planları yaptığını anlatan Semenova, "Maalesef mümkün olmuyor. (Türkiye) İklimi, eğlenceleri ve bütçe açısından güzel. Kısıtlamaların kaldırılmasını çok isterdim." diye konuştu.

Tatili Moskova'da yapmayı planlayan Tatyana Uspenskaya ise daha önce Türkiye'yi ziyaret etmediğini belirterek, "Ancak mümkün olursa ziyaret etmek isterim. Ayasofya'yı ve Kapalıçarşı'yı ziyaret etmek isterdim. Ancak şu anda Kovid-19 nedeniyle seyahat planlarını ertelemiş durumdayım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusların çok sevdiği bir ülke olduğuna işaret eden Uspenskaya, mevcut kısıtlamaların birçok Rus için zorlayıcı olduğunu söyledi.

Valeriya Oboronina da bu yıl denize gidip yoga yapmak istediğini ifade ederek, "Muhtemelen Soçi'ye, Karadeniz tarafına giderim. Bir yere uçabilme ihtimalim düşük. Eğer yurt dışına gidebilseydim Türkiye'ye gitmek isterdim. Şu anda kapalı ama durum düzelirse Türkiye'ye de gidebilirim." şeklinde konuştu.

Şu anda farklı ülkeler üzerinden de Türkiye'ye gidilebileceğini aktaran Oboronina, "Ancak uçuşlar tekrar başlatılırsa elbette gitmek daha rahat olacak. Keyifle giderdim." dedi.

Türkiye'ye dair çok sayıda güzel yorum duyduğunu ifade eden Oboronina, "Hiç Türkiye'ye gitmedim ancak bunu yapmayı çok isterdim. Çok fotoğraflar gördüm. Deniz dahil, şehirler, her şey güzel diyorlar. Tanıdıklarımın hepsi çok beğendiklerini söylüyorlar. Bu nedenle Türkiye'ye zevkle giderdim." diye konuştu.

Valeriya Jukova, bu yıl Türkiye'de tatil yapmayı planladığını, uçuşlara yönelik kısıtlamaların kademeli bir şekilde kaldırılmasını beklediğini söyledi.

"Türkiye benim en sevdiğim ülke"

Yevgeniy İvanoviç de bu yaz çalışmak zorunda olduğunu belirterek, imkanı olması halinde Türkiye'de tatil yapmak istediğini ifade etti.

Arkadaşlarının da Türkiye'yi tavsiye ettiğini aktaran İvanoviç, "Ruslar için de Türkiye'de tatil yapmak bir alışkanlık. Elbette mevcut kısıtlamaların da kaldırılmasını isterdim." dedi.

Yaz için Rusya içerisinde tatil yapmaya yönelik planlar yaptığını belirten Anastasya Bagateva ise Türkiye'de çok bulunduğunu ve Türkiye'yi beğendiğini söyledi.

Kapadokya ve Pamukkale gibi yerleri gezdiğini anlatan Bagateva, "Türkiye de dahil tüm bölgelere yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını isterdim." dedi.

Lilya Borisova, yaz sezonuna ilişkin çocuk tiyatrosu çalışmaları yaptığını belirterek, "Yurt dışında tatili yasaklar nedeniyle pek düşünmedim. Türkiye'de ise daha önce bulundum ve çok beğendim. Her şey dahil sistemi sayesinde çok sakin bir tatil imkanı oluyor ve özellikle bir program yapmak zorunda kalmıyorsun. Varıyorsun ve dinleniyorsun. Kısıtlamalar kaldırılırsa elbette hem Türkiye hem de farklı ülkelere gitmek isterdim." şeklinde konuştu.

Ayişa Frolova, bu yıl yaz tatili için Türkiye'ye gitmeyi planladığını aktarırken, şunları kaydetti:

"Bu yıl sınavlarım bittikten sonra Türkiye'ye gitmeyi planlıyorum. Çünkü Türkiye'de de sınavlarım var. Ayrıca dinlenmek de istiyorum. Çünkü Türkiye benim en sevdiğim ülke. Türkiye'de evimde gibi hissediyorum, harika bir hava var, çok iyi ve misafirperver bir ulus. Kısıtlamaların kaldırılmasını çok isterdim. Çünkü şu anda gitmek çok zor."

Yekaterina Kuzmina da İtalya ve Bali dışında Türkiye'de de Ölüdeniz tarafında tatil yapmak istediğini ifade ederek, kısıtlamaların kaldırılmasını istediğini söyledi.

Rus turistler sabırsızlıkla Türkiye ile uçuşların başlamasını bekliyor
Rus turistler sabırsızlıkla Türkiye ile uçuşların başlamasını bekliyor
Rus turistler sabırsızlıkla Türkiye ile uçuşların başlamasını bekliyor
Rus turistler sabırsızlıkla Türkiye ile uçuşların başlamasını bekliyor

Moskova, Türkiye, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus turistler 'sabırsızlıkla' Türkiye ile uçuşların başlamasını bekliyor - Son Dakika


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