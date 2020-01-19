Rus turistler soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus turistler soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi - Son Dakika

Rus turistler soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turistler soğuk ve yağışlı havalara aldırmadan denize giriyor.

Rus turistler soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turistler soğuk ve yağışlı havalara aldırmadan denize giriyor.


Alanya'da 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar ve soğuk hava bugün etkisini azalttı. İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren ara ara yağış olsa da zaman zaman güneş açtı. Hava sıcaklığının 14 derece olarak ölçüldüğü ilçede bazı Rus turistler denize girmeyi tercih ederken, yerli vatandaşlar ise plajda kurdukları kamp sandalyelerinde oturup manzaranın tadını çıkardı. Rus çiftin soğuk havada denize girmesi çevredeki yerli vatandaşları da imrendirdi. Soğuk havaya rağmen dalgaların arasında kulaç atan Rus çift uzun süre doyasıya denizin keyfini çıkardı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
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