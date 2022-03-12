Rus turistler, uçuş yasağı nedeniyle Tayland'da mahsur kaldı - Son Dakika
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Rus turistler, uçuş yasağı nedeniyle Tayland'da mahsur kaldı

12.03.2022 19:07
Rus turistler, uçuş yasağı nedeniyle Tayland'da mahsur kaldı

Binlerce Rus turist, ülkelerinin Ukrayna ile savaşı nedeniyle tatil için geldikleri Tayland'dan çıkamıyor.

Binlerce Rus turist, ülkelerinin Ukrayna ile savaşı nedeniyle tatil için geldikleri Tayland'dan çıkamıyor.

Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığı verilerinde, şubatta ülkeye gelen Rus turistlerin sayısının 17 bin 599 olduğu belirtildi.

Verilere göre, bu rakam, Rusya - Ukrayna Savaşı'nın başladığı 25 Şubat'ın ardından sert düştü.

Tayland Turizm Otoritesi üst düzey yetkililerinden Yuthasak Supasorn, savaş nedeniyle birçok hava yolu firmasının Rusya'ya uçuşları iptal ettiğini ve Rusya'ya yönelik kredi kartı yaptırımları başta olmak üzere finansal hizmetlere ara verildiğini söyledi.

Supasorn, söz konusu nedenlerin yanı sıra bazı turistlerin de kendi tercihleri doğrultusunda Rusya'ya dönüşlerini ertelediklerine dikkati çekti.

Böylelikle ülkenin turistik Phuket, Surat Thani, Krabi ve Pattaya bölgelerinde yaklaşık 6 bin 500 Rus turistin mahsur kaldığını açıklayan Supasorn, bu bölgelerde 1000 Ukraynalı turistin de olduğunu ifade etti.

Supasorn, Rusya'ya halen uçuş yapan hava yolu şirketlerinin aktarmalı çalıştığını söyledi.

Ülkede kalan Rus turistler için uçuş düzenlemeye çalıştıklarını söyleyen Supasorn, yaptırımlar nedeniyle ödeme konusunda sıkıntı yaşayan turistler için alternatif ödeme yöntemleri bulmak için uğraştıklarını dile getirdi.

Tayland hükümet yetkilileri, savaş nedeniyle ülkede kalış süreleri uzayan turistlere vizelerini ücretsiz olarak 30 gün daha uzatmalarını önerdi.

Yetkililer, otel ödemelerini karşılamakta zorlanan turistler için alternatif kalacak yer arayışına girdi.

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Ukrayna, Tayland, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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