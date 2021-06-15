Üye Girişi
RUS TURİSTLERE BIÇAKLA SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISI KORKUTMAK İÇİN ÇAKIYI SALLADIM - Son Dakika

RUS TURİSTLERE BIÇAKLA SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISI KORKUTMAK İÇİN ÇAKIYI SALLADIM

15.06.2021 15:41

BEŞİKTAŞ'ta üç Rus turiste bıçakla saldırarak yaraladığı iddiasıyla hakkında 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven hakim karşısına çıktı.

BEŞİKTAŞ'ta üç Rus turiste bıçakla saldırarak yaraladığı iddiasıyla hakkında 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven hakim karşısına çıktı. Sanık Yurtseven, turistlerin kendisini aşağılar gibi hareketler yapması üzerine aralarında kavga çıktığını öne sürerek Korkutmak için çakıyı salladım dedi. Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven ile avukatı katıldı. Şikayetçi Rus turistler ise duruşmaya katılmadılar. Eski garson olduğunu söyleyen sanık Yurtseven, turistlerin durduk yere kendisine sataştıklarını ve alkollü olabileceklerini iddia etti. Sanık Yurtseven, Bana İngilizce bir şeyler söylediler. Biraz İngilizce biliyorum. Ne dediklerini anlamadım ama aşağılar gibi hareketler yaptılar. Kıyafetim biraz bozuktu. ya dalga geçiyorlardı ya da benden şüpheleniyorlardı. Aramızda kavga çıktı. Yaralandıklarını sonradan öğrendim dedi. Çadır yapmak için çantasında çakı taşıdığını öne süren sanık Yurtseven, Korkutmak için çakıyı salladım ama onlara geldi mi bilmiyorum. Kavga bitti, bir kadın geldi, 'ayrılın' dedi. Çantamı aldım, yukarı gittim. Ertesi gün camideydim. Polisler geldi beni aldı. Bıçağı abdesthanenin oraya bırakmıştım, buldular mı bilmiyorum. Herhangi bir madde kullanmıyorum, sigara bile içmem. Bana her yerde sataşıyorlar ama ben hep geri çekiliyorum diye konuştu. Sanığın avukatı, olayda haksız tahrik durumunun söz konusu olduğunu söyleyerek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şikayetçilerin yurt dışında bulunmaları ve adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle dinlenilmelerinden vazgeçilmesine, ilk ifadelerinin dikkate alınmasına da karar verildi. Duruşma, dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine karar verilerek ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Yurtseven'in ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığı, saldırıyı neden yaptığını bilmediği ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği anlatıldı. Olayda kullanılan bıçağın ekmek bıçağı olduğu belirtilen iddianamede, yaralanan turistlere ilişkin raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğunun kaydedildi. İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Yurtseven'in 3 kişiye karşı Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

RUS TURİSTLERE BIÇAKLA SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISI KORKUTMAK İÇİN ÇAKIYI SALLADIM
RUS TURİSTLERE BIÇAKLA SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISI KORKUTMAK İÇİN ÇAKIYI SALLADIM
RUS TURİSTLERE BIÇAKLA SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISI KORKUTMAK İÇİN ÇAKIYI SALLADIM
RUS TURİSTLERE BIÇAKLA SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISI KORKUTMAK İÇİN ÇAKIYI SALLADIM

İngilizce, Mahkeme, kavga, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RUS TURİSTLERE BIÇAKLA SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISI KORKUTMAK İÇİN ÇAKIYI SALLADIM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı 17:13 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu 17:07 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak 17:01 Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak
NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi 16:55 NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla 16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var 16:05 Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü 15:49 Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 15:25 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü

Son Dakika Haberleri
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti
16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla
16:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı
16:05 Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var
Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma         
17:14
Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor         
17:11
BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda         
17:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı         
16:19
17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa         
16:00
Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu         
15:46
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak         
15:04
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 17:22:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: RUS TURİSTLERE BIÇAKLA SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISI KORKUTMAK İÇİN ÇAKIYI SALLADIM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement