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'Rus turistlere PCR zorunluluğu devam etmeli' - Son Dakika

'Rus turistlere PCR zorunluluğu devam etmeli'

22.06.2021 11:04
'Rus turistlere PCR zorunluluğu devam etmeli', System.String[]

'Rus turistlere PCR zorunluluğu devam etmeli'RUS turistler Türkiye'ye gelmeye başlarken, ülkede koronavirüs vakalarında görülen artış endişelendirdi.

'Rus turistlere PCR zorunluluğu devam etmeli'

RUS turistler Türkiye'ye gelmeye başlarken, ülkede koronavirüs vakalarında görülen artış endişelendirdi. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, PCR testi istenen ülkeler arasında Rusya'nın da olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle Moskova'da delta varyantının hızlı bir şekilde yayıldığını biliyoruz. Dolayısıyla Rusya'dan gelen turistlerden PCR testi isteme konusunu bir süre daha devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Rusya ile Türkiye arasındaki uçuş kısıtlaması 22 Haziran itibarıyla kalktı. İlk Rus turistler Türkiye'ye geldi. Ancak Rusya'da son dönemde koronavirüs vakalarındaki artış endişelendirdi. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Moskova Belediye Başkanı'nın Moskova'da delta varyantının hızlı bir şekilde yayıldığını söylediğini hatırlatarak, "Yani şu anda oradaki dalganın Hint varyantı denilen delta varyantına bağlı olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla Rusya'dan gelen turistlerden PCR testi isteme konusunu bir süre daha devam ettirmemiz gerekiyor. Sadece Rusya değil delta varyantının yaygın olduğu ülkelerden gelecek olan turistler için de bu uygulamayı devam ettirmemizde yarar var. İngiltere, Rusya, Portekiz gibi ülkelerden gelenlerde de bu uygulamayı devam ettirmemiz gerekiyor ki Hindistan'dan gelenler konusunda zaten çok sıkı davranıyor Türkiye; oradan gelenlere karantina uygulaması yapıyor" dedi.

'BAZI ÜLKELER İKİ TEST İSTİYOR'Prof. Dr. Balık, bu anlamda titiz davranılması gerektiğini, aşılama oranları yükselene kadar delta varyantının yaygın olduğu ülkelerden gelenlerde PCR testinin zorunlu olması gerektiğine vurgu yaparak, "Hatta bazı ülkeler iki test istiyor. Birincisi; turistin kendi ülkesinde test yaptırmasını ve o test olmadan uçağa almıyorlar. İkincisi de kişi havaalanına indiğinde PCR testi yapılıyor. ve otele varana kadar bu testin sonucu çıkmış oluyor. Eğer test sonucu negatif çıkarsa otelde serbest kalabiliyor. Eğer değilse de otelde karantinaya alınmak zorunda kalıyor bu turistler" dedi.'GÜVENLİ TURİZMDE İYİ ÜLKELERDENİZ'Prof. Dr. Balık, turizm bölgelerinde temel koronavirüs kurallarına uyulması gerektiğini de söyledi.  Balık, "Turizm bölgelerimizde 'güvenli turizm' ile alakalı salgının yayılmasını önlemek amacıyla çok ciddi önlemler alınmış durumda. 'Güvenli turizmi' idame ettiren ülkeler arasında en iyilerden bir tanesiyiz. Hint varyantının yayılmasını engellemek adına bu önlemleri bu süreçte de devam ettirmekte yarar var. Hem turistlerin kendi arasında hem de oradan ülkemize, insanımıza yayılmasını engellemek açısından turizm merkezlerimizde klasik tedbirlerimiz maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmasına devam edilmesi gerekiyor" diye konuştu.  AŞI KARTI VE PCR RAPORU OLMAYANDAN TEST İSTENECEKÖte yandan alınan bilgiye göre Rusya'dan Türkiye'ye girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu istenmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak. Girişlerde aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğine dair belge ibraz edilememesi durumunda 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu istenecek.HİNDİSTAN MUTANTI ÇIKANLARA 14 GÜN KARANTİNA

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından aşı kartı ve test raporu olmayanlardan varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testi istenebilecek. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler 14 günlük süre ile karantinaya alınacak ve 10'uncu günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacak. Bu kişilerden Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14'üncü günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacak.

'Rus turistlere PCR zorunluluğu devam etmeli'
'Rus turistlere PCR zorunluluğu devam etmeli'

Koronavirüs, PCR Testi, Türkiye, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Rus turistlere PCR zorunluluğu devam etmeli' - Son Dakika


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