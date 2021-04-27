RUS TURİSTLERE SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISINA 45 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

RUS TURİSTLERE SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISINA 45 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

27.04.2021 09:50

Beşiktaş'ta 3 Rus turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Beşiktaş'ta 3 Rus turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin, 3 kişiye karşı 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Beşiktaş'ta 24 Ocak 2021 tarihinde 3 Rus turiste bıçakla saldırarak yaralayan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığını, saldırıyı neden yaptığını bilmediğini ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği yer aldı. Olayda kullanılan bıçağın ise ekmek bıçağı olduğu belirtildi. Turistlerle ilgili hazırlanan raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğu iddianamede yer aldı. Öte yandan, turistlerin ülkelerine döndükleri de kaydedildi. İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin, 3 kişiye karşı 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılıkça hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesine gönderilirken, duruşma önümüzdeki günlerde görülecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 24 Ocak günü Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Hasan Hüseyin Y., yolda yürüyen Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaralamıştı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Maxim M.'yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Aleksandra V., Aleksandra R.'yi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın 40 yaşlarındaki Hasan Hüseyin Y. olduğunu belirlemiş ve saldırganı yakalamıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek tutuklanmıştı.

RUS TURİSTLERE SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISINA 45 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
RUS TURİSTLERE SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISINA 45 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
RUS TURİSTLERE SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISINA 45 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
RUS TURİSTLERE SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISINA 45 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Münir Karaloğlu, Beşiktaş, Ocak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RUS TURİSTLERE SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISINA 45 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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