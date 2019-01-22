Rus Turistlere Türkiye Üzerinden Mısır'a Gitmeleri Teklif Edildi
1 saat önce
– Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Mısır'a tur satın alan turist kafilesinin ilk seferlerinin Moskova ve St. Petersburg'dan Antalya'ya uçtuklarını bildirdi.
– Rusya
Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Mısır
'a tur satın alan turist
kafilesinin ilk seferlerinin Moskova
ve St. Petersburg
'dan Antalya
'ya uçtuklarını bildirdi.
ATOR'dan yapılan açıklamada, yakın zamanda uçuş programına 6 bölgenin daha dahil edileceği belirtildi. Antalya'dan turistler Türk havayolu şirketlerinin uçaklarıyla Şarm el Şeyh'e gönderilecek.
Antalya'da aktarma 2 saat sürecek. Mısır'a uçuş programına Rusya'nın 8 şehrinin daha dahil edileceği belirtildi.
Daha önce tur operatörleri, turistleri Mısır'a Ürdün
üzerinden göndermeyi planlıyordu, fakat bu planlarından vazgeçtiler. - Kaçmaz
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:26 Kaynak: DHA
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