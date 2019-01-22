Son Dakika Haberleri: Rus Turistlere Türkiye Üzerinden Mısır'a Gitmeleri Teklif Edildi

Rus Turistlere Türkiye Üzerinden Mısır'a Gitmeleri Teklif Edildi

1 saat önce

– Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Mısır'a tur satın alan turist kafilesinin ilk seferlerinin Moskova ve St. Petersburg'dan Antalya'ya uçtuklarını bildirdi.

Rus Turistlere Türkiye Üzerinden Mısır'a Gitmeleri Teklif Edildi, System.String[]
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Mısır'a tur satın alan turist kafilesinin ilk seferlerinin Moskova ve St. Petersburg'dan Antalya'ya uçtuklarını bildirdi. 

ATOR'dan yapılan açıklamada, yakın zamanda uçuş programına 6 bölgenin daha dahil edileceği belirtildi. Antalya'dan turistler Türk havayolu şirketlerinin uçaklarıyla Şarm el Şeyh'e gönderilecek. 

Antalya'da aktarma 2 saat sürecek. Mısır'a uçuş programına Rusya'nın 8 şehrinin daha dahil edileceği belirtildi. 

Daha önce tur operatörleri, turistleri Mısır'a Ürdün üzerinden göndermeyi planlıyordu, fakat bu planlarından vazgeçtiler. - Kaçmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:26 Kaynak: DHA

Petersburg, Rusya Federasyonu, Antalya, Mısır, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kerç Boğazı'nda İçinde Türklerin de Olduğu 2 Gemide Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü Var Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı

Babasının Gözaltına Alındığını Gören Küçük Kız da Ellerini Kaldırıp Polise Yürüdü Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:32:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Turistlere Türkiye Üzerinden Mısır'a Gitmeleri Teklif Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]