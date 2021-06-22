Rus turistlerin Antalya hasreti sona erdi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Rusya'nın uyguladığı uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla Türkiye, yeniden Rus turistleri ağırlamaya başladı.

Dünyanın dört bir tarafından turist çeken ve Ruslar için "vazgeçilmez bir destinasyon" olarak görülen Antalya'ya Moskova'dan ilk turist kafilesi, bugün sabah saatlerinde geldi.

Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon Rus turistin tatil yaptığı Antalya'da uçuşların yeniden başlamasıyla turizmin de hareketlenmesi bekleniyor.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, AA muhabirine, Rusların Türkiye ve Antalya için önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Uçuş kısıtlamasının kalkmasıyla hava yolu trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladığını dile getiren Varol, "Uçuş kısıtlamasının kaldırıldığı ilk günden itibaren ciddi bir Rus turist hareketliliği başladı. İlk yolcuları sabaha karşı karşıladık. Gün içinde Rusya'dan 44 uçağın Antalya Havalimanı'na inmesi ve 12 bin 200 yolcunun gelmesi bekleniyor." dedi.

İlerleyen günlerde gerek uçuş gerekse yolcu sayısında artış beklediklerini aktaran Varol, iki dış terminali de hizmete açtıklarını bildirdi.

Rus turistlerin turizmi canlandırdığını ifade eden Varol, "Aşılamanın hızla artması ve vaka sayılarının düşmesi turizmi olumlu yönde etkiledi. Geçen yıldan daha fazla turisti ağırlayacağımızı söyleyebiliriz. Şu anki hareketlilik, seyahate özlem bunu gösteriyor." diye konuştu.

İlk cümleleri "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özledik" oldu

Kovid-19 tedbirleri kapsamında havalimanından ayrılan ve konaklayacakları otellere giden Rus yolcular, "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlediklerini" dile getirdi.

Ailesiyle tatile gelen Danu Galina, Türkiye'de ve Antalya'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kente ilk kez geldiğini anlatan Galina, "Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın çok popüler bir tatil yöresi olduğunu düşünüyorum, o nedenle buradayım. Deniz ve tatil beni bekliyor. 1,5 hafta Antalya'da olacağım, en iyi şekilde dinlenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle zor bir yıl geçirdiklerini belirten Galina, yılın yorgunluğunu Antalya'da atmak istediklerini kaydetti.

Yolculardan Alena Olefir da 8 günlük tatil için Antalya'ya geldiğini söyledi. Ailece Türkiye'yi çok beğendiklerini anlatan Olefir, "Deniz, kum, güneş için buradayız. Daha önce farklı ülkelere gittik, İtalya, Yunanistan'da da tatil yaptık ama çocukların tercihi Türkiye oldu. Çok hoşumuza giden bir destinasyon." dedi.

Viktorina Zeiena da uçuş kısıtlamasının kaldırıldığını öğrenir öğrenmez tur operatörünü arayarak biletini aldığını dile getirdi. İyi bir tatil yapmak istediğini söyleyen Zeiena, Ruslar için Antalya'nın en ideal tatil yöresi olduğunu kaydetti.