ANTALYA Rus turistlerin banka hesaplarından para çeken 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Rus turistlerin banka hesaplarından para çeken 3 şüpheli tutuklandı

*- Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yardım etmek bahanesiyle yaklaştıkları 2 Rus turistin hesabından kredi kartlarıyla 62 bin ruble ve 74 dolar karşılığı yaklaşık 6 bin 700 lira çektiği tespit edilen 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

*- Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus uyruklu adı açıklanmayan turist, salı günü bölgede bulunan banka ATM'sinden para çekmek istedi. Para çekemeyen Rus turiste, 2 kişi yardım etmek istedi. Rus turist, kartı makinede kaldığı için ATM'nin yanından ayrıldı.

Rus turistin ayrılmasının ardından 2 şüpheli, kredi kartından 32 bin Ruble karşılığında Türk lirası çekti. Bu sırada Rus turist, kartını iptal ettirmek amacıyla bankasını aradığında, hesabından 32 bin Ruble çekildiğini öğrendi. Rus turist, otel görevlileri aracılığıyla jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu.

Aynı gün, Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan bir kadın Rus turist de banka ATM'sinden yardım etme bahanesiyle yanına yaklaşan bir şüphelinin, hesabından 30 bin ruble ve 74 dolar karşılığı para çektiğini belirterek şikayetçi oldu.

Turistlerin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her iki bölgenin yakınlığı dolayısıyla olayın aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini dikkate alarak araştırma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle koordinasyon içerisinde yürütülen çalışma sonucunda, kimlikleri belirlenen şüpheliler Ş.D., L.P., M.İ. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimi tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Ş.D., L.P. ve M.İ. tutuklanırken, A.A. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rus turistlerin hesaplarından çekilen paralar bulunamadı.