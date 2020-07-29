Rus turistlerin favori ülkesi yine Türkiye oldu - Son Dakika

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin favori ülkesinin yine Türkiye olduğunu ifade ederek, bu durumun iç turizmi etkilemeyeceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle birçok ülke hava trafiğini kapatırken, Rusya ve Türkiye vaka sayılarındaki gerileme sonucu 1 Ağustos itibarıyla karşılıklı olarak uçuşların başlaması konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma sonrasında Rusya'da faaliyet gösteren birçok tur operatörü Türkiye'de tatil için rezervasyon aldı. Rusların Türkiye'de tatil yapmak için uzun süredir beklediği kararın açıklanması ile Rusya'da iç turizmin bundan etkilenip etkilenmeyeceği ile ilgili tartışmalar da başladı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusların Türkiye tatili için rezervasyon oluşturduğunu ve tatil planlarında yine Türkiye'nin favori ülke olduğunu ifade etti. Lomidze, Rus turistlerin Türkiye rezervasyonlarının Rus iç turizmini etkilemeyeceğini söyleyerek, "Rusya'nın Karadeniz kıyılarında tatil yapan Rusların sayısı Türkiye'de tatil yapanların sayısından daha fazla. Bu geçen yıl da böyleydi. Rus turistlerin Rus tatil noktalarından ayrılmasını öngörmüyoruz. Şu anda Türkiye'ye tatil rezervasyonu yapanlar henüz hiçbir tatil planı yapmayanlardan oluşuyor" dedi.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği tarafından daha önce yapılan açıklamada ise, Lomidze'nin açıklamalarının aksi yönde ifadeler kullanılmış ve Türkiye ile Rusya arasında uçuşların başlaması kararından sonra Rus turistlerin rezervasyonlarını iç lokasyondaki tatil noktalarına değil de Türkiye'ye kaydırdığı, bu nedenle Rusya'nın Karadeniz kıyılarındaki tatil beldelerinde birçok otel ve tatil köyünün boş kaldığı belirtilmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)