Rus turistlerin gösterdiği videoyu izleyip polisi alarma geçirdi - Son Dakika

- Rus turistlerin gösterdiği videoyu izleyip polisi alarma geçirdi

İzlediği videoda denizde bir kişinin yardım istediğini görüp polisi aradı

Karada ve denizde yapılan aramalarda düşen bir kişiye ulaşılamazken, ihbarcı şahıs "Elimi attığım işler kopuyor abi ya" diyerek gazetecilere sitem etti

ANTALYA - Antalya'da 'falezlerden denize birisi düştü' ihbarı, polisi alarma geçirdi. Denizde ve karada arama yapan polis herhangi bir kişiye rastlamazken, ihbarda bulunan kişinin sözleri kafa karıştırdı. Olayı 2 Rus turistin gösterdiği videodan gördüğünü söyleyen kişi, "Elimi attığım işler kopuyor abi ya" diyerek yaşadıklarına sitem etti.

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda saat 11.00 sıralarında yaşandı. Falezlerden birisinin düştüğü ihbarının gelmesi üzerine olay yerine polis ve deniz polisi sevk edildi. Denizde yaklaşık yarım saatlik arama sonucu herhangi bir kişiye rastlanmazken, polis ekipleri ihbarda bulunan kişiye ulaştı. Olayı kendisinin görmediğini belirten ihbarcı vatandaş, 2 Rus turistin kendisine gösterdiği videoyu izledikten sonra polisi aradığını söyledi.

"Videoya bakınca polisi aradım"

İsmini vermek istemeyen vatandaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ""Burada 2 tane Rus karı koca vardı. Bize video gösterdiler. Benim hanım da Rusça biliyor. Videoya bakınca polisi aradım. Onlar da korkup gittiler. 'Bekleyin, bir şey olmaz dedim' ama gittiler. Video karanlıktı göremedim hiçbir şey" dedi.

"Elimi attığım işler kopuyor"

Gazetecilerin kendisini çekmesini istemeyen vatandaş, "Beni çekme kardeşim katil miyim? Elimi attığım işler kopuyor abi ya" diyerek yaşadıklarına sitem etti.

Olay sonrası ekipleri tutanak tutarak bölgeden ayrıldı.