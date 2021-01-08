Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli - Son Dakika

Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli

08.01.2021 11:46

Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde yürüyüş yapan Rus turist yerde bulduğu yaralı martıyı tedavi ettirmek amacı ile Kemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde yürüyüş yapan Rus turist yerde bulduğu yaralı martıyı tedavi ettirmek amacı ile Kemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde yürüyüş yapan Rus turist Natalia Filatova yerde bulduğu yaralı martıyı tedavi ettirmek amacı ile Kemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti. Kemer Belediyesi Başkan Vekili Ferhan Fidan, Çıralı'ya gelerek bu duyarlılığı için Natalia Filatova ve otel yöneticisi Mehmet Öner Aygün'e teşekkür etti. Martı, sol ayak perdelerinden ve kanadından yaralı halde bulundu. İlaç tedavisine başlanan martının yaklaşık 10 güne kadar doğal ortamına bırakılması bekleniyor.

Yaralı martıyı bulan Filatova, martıya "Alek" adını verdiğini, onunla iyi bir dost olduğunu, kendisini balık ile beslediğini ve balkonunda tatilde kendisine iyi bir arkadaş edindiğini söyledi. Kemer Belediyesine teşekkür eden Natalia Filatova, "İlk defa tatilimi Çıralı'da geçiriyorum. Çıralı çok güzel ve doğası ile mükemmel bir yer. Sahilde yürürken yaralı bir martı ile karşılaştım. Uçamıyordu ve yürüyemiyordu. Onu aldım kaldığım otele getirdim. Besledim ve yaralı olan kanadı ayağı için ilaç aldım. Sonrasında Kemer Belediyesi Veteriner hekimliği buraya kadar gelip durumuna baktı. Çok şaşırdım. Biz insanlar olarak hayvanlar ile beraber yaşamak zorundayız. Onlar bizim küçük kardeşlerimiz. Bu duyarlıklarından dolayı Kemer Belediyesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Hilal Karabulut da martının tedavisi sonrasında yaptığı açıklamada, "Hastamız bir martı. Onun için Çıralı'ya geldik. Martımızın sağ tarafından bir darbe almış. Sağ kanadında ve aynı zamanda sağ ayağındaki perdelerinde bir ödem oluşmuş. Şu an ayağına basabiliyor. Bir ağrı duyusu olduğu için biraz sekiyor. Gerekli tedavisi sonrası bir hafta en geç 10 gün içerisinde sağlığına ve doğaya kavuşacaktır" diye konuştu.

Kemer Belediyesi Başkan Vekili Ferhan Fidan, Sağlık Müdürlüğü ve veteriner arkadaşları ile yaralı martının tedavisi için Çıralı'ya geldikleri ifade ederek, "Duyarlı bir vatandaşımız Çıralı'dan telefon açtığında yabancı bir misafirin bir martı bulduğunu ve martının da yaralı olduğunu tedaviye ihtiyacı olduğunu bizlere bildirdi. Sağlık Müdürlüğümüze bağlı veteriner arkadaşlarımız ile birlikte buraya geldik. Gerekli kontrolleri yapıldı. İlaç tedavilerine başlanacak. Birkaç gün sonra tekrar kontrole geleceğiz. Martımız tekrar sağlığına kavuşursa çok sevineceğiz" şeklinde konuştu.

Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli
Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli
Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli
Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli
Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli
Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli
Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli

Kemer Belediyesi, Veteriner, Çıralı, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları üzecek sözler: Şu an Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı! Ortaya çıkan detay kan dondurdu: Bugün ikimiz de öleceğiz Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti
Acun Ilıcalı Mesut Özil çabasını doğruladı: Yakında güzel haberler alabiliriz Acun Ilıcalı Mesut Özil çabasını doğruladı: Yakında güzel haberler alabiliriz         
12:28
Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor         
12:12
Adanaspor, Ankaraspor'un Adanaspor, Ankaraspor'un "koronavirüslü futbolcu oynattı" iddialarını yalanladı         
11:55
Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı         
11:33
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor         
11:23
Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor         
11:13
İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi         
10:47
Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu         
10:11
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü         
09:23
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 12:55:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei