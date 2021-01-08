Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli - Son Dakika

Rus turistten sahilde bulduğu yaralı martıya yardım eli

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde yürüyüş yapan Rus turist yerde bulduğu yaralı martıyı tedavi ettirmek amacı ile Kemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde yürüyüş yapan Rus turist Natalia Filatova yerde bulduğu yaralı martıyı tedavi ettirmek amacı ile Kemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti. Kemer Belediyesi Başkan Vekili Ferhan Fidan, Çıralı'ya gelerek bu duyarlılığı için Natalia Filatova ve otel yöneticisi Mehmet Öner Aygün'e teşekkür etti. Martı, sol ayak perdelerinden ve kanadından yaralı halde bulundu. İlaç tedavisine başlanan martının yaklaşık 10 güne kadar doğal ortamına bırakılması bekleniyor.

Yaralı martıyı bulan Filatova, martıya "Alek" adını verdiğini, onunla iyi bir dost olduğunu, kendisini balık ile beslediğini ve balkonunda tatilde kendisine iyi bir arkadaş edindiğini söyledi. Kemer Belediyesine teşekkür eden Natalia Filatova, "İlk defa tatilimi Çıralı'da geçiriyorum. Çıralı çok güzel ve doğası ile mükemmel bir yer. Sahilde yürürken yaralı bir martı ile karşılaştım. Uçamıyordu ve yürüyemiyordu. Onu aldım kaldığım otele getirdim. Besledim ve yaralı olan kanadı ayağı için ilaç aldım. Sonrasında Kemer Belediyesi Veteriner hekimliği buraya kadar gelip durumuna baktı. Çok şaşırdım. Biz insanlar olarak hayvanlar ile beraber yaşamak zorundayız. Onlar bizim küçük kardeşlerimiz. Bu duyarlıklarından dolayı Kemer Belediyesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Hilal Karabulut da martının tedavisi sonrasında yaptığı açıklamada, "Hastamız bir martı. Onun için Çıralı'ya geldik. Martımızın sağ tarafından bir darbe almış. Sağ kanadında ve aynı zamanda sağ ayağındaki perdelerinde bir ödem oluşmuş. Şu an ayağına basabiliyor. Bir ağrı duyusu olduğu için biraz sekiyor. Gerekli tedavisi sonrası bir hafta en geç 10 gün içerisinde sağlığına ve doğaya kavuşacaktır" diye konuştu.

Kemer Belediyesi Başkan Vekili Ferhan Fidan, Sağlık Müdürlüğü ve veteriner arkadaşları ile yaralı martının tedavisi için Çıralı'ya geldikleri ifade ederek, "Duyarlı bir vatandaşımız Çıralı'dan telefon açtığında yabancı bir misafirin bir martı bulduğunu ve martının da yaralı olduğunu tedaviye ihtiyacı olduğunu bizlere bildirdi. Sağlık Müdürlüğümüze bağlı veteriner arkadaşlarımız ile birlikte buraya geldik. Gerekli kontrolleri yapıldı. İlaç tedavilerine başlanacak. Birkaç gün sonra tekrar kontrole geleceğiz. Martımız tekrar sağlığına kavuşursa çok sevineceğiz" şeklinde konuştu.