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Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını istiyor - Son Dakika

Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını istiyor

03.06.2021 11:31
Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını istiyor, System.String[]

Rus turizm sektörü, Türkiye ile kısıtlanan uçuşların 21 Haziran'da tekrar başlamasını umuyor.

Rus turizm sektörü, Türkiye ile kısıtlanan uçuşların 21 Haziran'da tekrar başlamasını umuyor.

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 15 Nisan itibarıyla geçici olarak kısıtlanmış, 31 Mayıs'ta alınan ilave kararla söz konusu tedbirler 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Ancak Türkiye'de olduğu gibi Rusya'da da turizm sektörü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerin uzatılması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Rus turizm şirketlerinin ertelenen uçuşlar nedeniyle vatandaşlara yönelik borcunun 30 milyar ruble (yaklaşık 400 milyon dolar) düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.

Rusya Turizmciler Birliği Basın Sözcüsü İrina Tyurina, 31 Mayıs'ta İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, uçuşlara yönelik kararın uzatılmasının Rus turizm sektörüne darbe vurduğunu söylemişti.

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova da dün Rus NTV kanalına yaptığı değerlendirmede, yaklaşık 1 milyon kişinin Türkiye'de tatil için ödemelerini yaptıklarını, Rus turistlerin temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de tatil yapma olanağı bulmasını umduklarını ifade etmişti.

Rus turistler Türkiye tatillerini erteliyor ancak iptal etmiyor

Ülkenin önde gelen turizm şirketlerinden Tez Tour'un Halkla İlişkiler Direktörü Elizaveta Timoşenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuşlara yönelik kısıtlamalarla ilgili kararın geç alınması nedeniyle yolcularda belirsizlik duygusunun yaşandığını söyledi.

Söz konusu karar nedeniyle turizm sektöründeki işlerin de karmaşıklaştığını anlatan Baranova, "Vatandaşların uzun zamandır bekledikleri tatillerini yapabilmeleri için popüler Türk tatil noktalarına uçuşların yakında tekrar başlamasını ve 2021 yaz sezonunun yeniden devam etmesini içtenlikle umuyoruz." diye konuştu.

Kısıtlanan uçuşlar nedeniyle Rus turistlere çeşitli alternatifler sunduklarını anlatan Baranova, "Türkiye'ye gidemeyecek müşterilere, tatil tarihlerini sonbaharda ve bazı durumlarda temmuz ayına ertelemelerini teklif ediyoruz." dedi.

Öte yandan, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin de 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uçuşların kısıtlanmasının ardından Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlasının Türkiye tatilini iptal etmeyerek ertelediğini bildirmişti.

En çok talep hala Türkiye'de tatile yönelik

Rus tatil planlama servisi OneTwoTrip'in Halkla İlişkiler Direktörü Elena Şelehova ise Türkiye'nin Rus turistlerin yurt dışında en çok talep gösterdikleri ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların turist akışında önemli etki yarattığını ifade eden Şelehova, "2021'in başından itibaren kısıtlamalara kadar Türkiye'de yapılan rezervasyonların payı, yurt dışında yapılan tüm rezervasyonların yüzde 25'iydi. Bundan sonra Ruslar genel olarak yurt dışına daha az uçmaya başladı. Nisan ayının ikinci yarısında yurt dışı rezervasyonların payı da yüzde 40 azaldı." ifadelerini kullandı.

Turistlerin bir kısmının Rusya'nın güneyine, bir kısmının ise diğer bazı ülkelere yönlendirildiğini anlatan Şelehova, şöyle konuştu:

"Türkiye şu anda Rusya'da, aile tatili için ana ülke konumunda. Bu yılın haziran-ağustos döneminde uluslararası destinasyonlar için tüm uçak biletlerinin yüzde 19,4'ü Türkiye'ye yönelik. Açıkçası Ruslar, yakın gelecekte Türkiye ile hava ulaşımının yeniden başlamasını umuyorlar."

Türkiye, Haziran, Turizm, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını istiyor - Son Dakika


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