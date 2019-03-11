Rus Uçağı, Bomba İhbarı Nedeniyle Bakü'ye İndi

Rusya'nın Ural Havayolları'na ait yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Rusya'nın Ural Havayolları'na ait yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan verilen bilgiye göre, Bahreyn'den Moskova'ya uçan Ural Hava Yolları şirketine ait Airbus A321 tipi uçağın, Bakü saatiyle 14.56'da (TSİ 13.56) Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi. Açıklamada, pilotun uçakta bomba bulunduğundan şüphelenmesi sonucu uçağın zorunlu iniş yaptığı vurgulandı. Havalimanının tüm kurtarma ekiplerinin hazır duruma getirildiğini vurgulayan yetkililer, uçakta mürettebatla birlikte 225 kişi olduğunu ve yolcuların uçaktan tahliye edildiğini bildirdi.



(Kamil Nadirli/İHA)

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