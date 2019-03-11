Son Dakika Haberleri: Rus Uçağı 'Bomba İhbarı' Nedeniyle Bükü'ye Acil İniş Yaptı (2)

Rus Uçağı 'Bomba İhbarı' Nedeniyle Bükü'ye Acil İniş Yaptı (2)

1 saat önce

Rusya merkezli Ural Hava Yolları'na ait bir uçak, 'bomba ihbarı' nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Rus Uçağı 'Bomba İhbarı' Nedeniyle Bükü'ye Acil İniş Yaptı (2), System.String[]
Rusya merkezli Ural Hava Yolları'na ait bir uçak, 'bomba ihbarı' nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:19 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Bakü, Dünya
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