Rus uçağı iniş takımları açılmayınca panik yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus uçağı iniş takımları açılmayınca panik yaşandı - Son Dakika

Rus uçağı iniş takımları açılmayınca panik yaşandı

7 saat önce

Berlin'den Moskova'ya uçuş gerçekleştiren Rus SSJ-100 tipi yolcu uçağı, ön takımları açılmayınca havada panik anları yaşandı.

Rus uçağı iniş takımları açılmayınca panik yaşandı, System.String[]

Berlin'den Moskova'ya uçuş gerçekleştiren Rus SSJ-100 tipi yolcu uçağı, ön takımları açılmayınca havada panik anları yaşandı.


Almanya'nın başkenti Berlin'den havalanan Rus yapımı SSJ-100 tipi yolcu uçağı, Moskova'da bulunan Vnukovo Havaalanı'na inişe geçtiği sırada ön takımları açılmadı. Bunun üzerine pilot, Moskova semalarında tur atmaya başlayarak iniş takımlarının açılması için denemeler yaptı. Havaalanında acil koduyla hazırlıklar yapılırken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölgeye gönderilmek üzere ek ekiplerin hazırlandığını açıkladı. Pilotun son denemesinden sonra Rus uçağının ön takımları açıldı. Uçağın sorunsuz bir şekilde havaalanına indiği açıklandı. Yerel saatle 21.20'de havaalanına inmesi gereken uçak, 22.23'te iniş yapabildi.


Rus bakan yolcular arasındaydı


Uçakta Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un da bulunması tedirginliği arttırdı. Uçağın inişiyle birlikte yolcular tahliye edilirken yaşanan teknik sorunun araştırılması için uçağın hangara çekilmesinin ardından incelemelerde bulunulacağı açıklandı. - MOSKOVA

Moskova, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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