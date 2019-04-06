Son Dakika Haberleri: Rus Uçağı, Japon Denizi Üzerinde Keşif Uçuşu Yaptı

Rus Uçağı, Japon Denizi Üzerinde Keşif Uçuşu Yaptı

26 dakika önce

Japonya Savunma Bakanlığı, Rus IL-38 tipi uçağın Japon denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini, Japonya'ya ait savaş uçaklarıyla önlem alındığını duyurdu.

Rus Uçağı, Japon Denizi Üzerinde Keşif Uçuşu Yaptı, System.String[]
Japonya Savunma Bakanlığı, Rus IL-38 tipi uçağın Japon denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini, Japonya'ya ait savaş uçaklarıyla önlem alındığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda Rusya Savunma Bakanlığına ait denizaltısavar ve devriye uçağı olarak bilinen IL-38 tipi uçağın Japon denizi üzerinde keşif uçuşu yaptığı açıklandı. Rus uçağının deniz üzerinde keşif uçağı başlatması üzerine Japonya Savunma Bakanlığına ait savaş uçakları tarafından önlem alındığı öğrenildi. Rus uçağının Japonya sınırlarına girmediği, keşfi deniz üzerinde gerçekleştirdiği, Japon uçaklarının ise Rus uçaklarının kendi sınırlarına girmesine karşı havada önlem aldığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Japon denizi üzerinde uçuş gerçekleştiren uçağın görüntüsü paylaşıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ise bu gelişmenin ardından resmi açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm uçuşlar diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmeden hava sahalarının kullanımına yönelik uluslararası tüm kurallara uygun olarak gerçekleşmektedir" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:41 Kaynak: İHA

Japonya, Japon, Güncel
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