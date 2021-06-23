Rus uçağı, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı - Son Dakika

Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edildi.

Bu nedenle "Su-24M" savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, dokuz dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemleriyle İngiliz savaş gemisinin sınırı terk etiği ve olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

İngiliz gemisinin ihlal yaptığı ileri sürülen Felenk, Kırım'ın kara suları içinde bulunuyor.

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmişti.

Uluslararası hukuk kurallarına göre, Kırım Ukrayna'ya ait olarak kabul ediliyor.