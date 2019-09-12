Son Dakika Haberleri: Rus uçağının iniş takımlarına kuş sıkıştı
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Rus uçağının iniş takımlarına kuş sıkıştı

1 saat önce

Kazakistan'dan Moskova'ya inen uçağın iniş takımlarına bir kuşun kanadı sıkıştı.

Rus uçağının iniş takımlarına kuş sıkıştı, System.String[]

Kazakistan'dan Moskova'ya inen uçağın iniş takımlarına bir kuşun kanadı sıkıştı.


Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan Almatı Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi uçak yolcularıyla birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na doğru hareket etti. Havada normal seyirde ilerleyen uçak Moskova'daki havaalanına inerek yolcularını indirdi. Havaalanı teknik çalışanları ise uçağın görevini tamamlamasının ardından uçağın bakım ve kontrollerine başladı. Bir uçuş görevlisi uçağın iniş takımlarının bulunduğu kısmı açtığında ise kanadını teker kısmına kaptırmış bir martı gördü.


Bunun üzerine diğer görevliler de hala yaşayan kuşu görüntülemeye başladı. Kuşun bir kanadının iniş takımlarında bir noktaya sıkıştığı görülürken, kuşun buradan kurtulmak için çaba sarf ettiği gözlemlendi. Olayın ardından kuşun akıbeti ile ilgili hiçbir bilgi raporlanmazken, uçağın birkaç saat sonra Portekiz'in başkenti Lizbon'a uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüntüler sosyal medyada yayınlanmasından sonra Ruslar şimdi en çok kuşa ne olduğunu, kurtarılıp kurtarılmadığını ve sağlık durumunu merak ederek kuşun durumuyla ilgili bilgi almak için havayolu şirketine elektronik posta ile mesaj göndermeye başladı. - MOSKOVA

Boeing 737, Kazakistan, Moskova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
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