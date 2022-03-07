'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR' - Son Dakika
Üye Girişi

'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR'

07.03.2022 10:50

RUSYA'nın, Ukrayna'ya saldırısının ardından yaşadığı şehirden köyüne kaçan Ukraynalı Tetyana Kosminska (63), Antalya'daki kızı Maryn ile internet üzerinden konuşuyor.

RUSYA'nın, Ukrayna'ya saldırısının ardından yaşadığı şehirden köyüne kaçan Ukraynalı Tetyana Kosminska (63), Antalya'daki kızı Maryn ile internet üzerinden konuşuyor. Sürekli annesinin sağlık durumu ile bilgi alan Maryna Kosminska (42), "Rusların şehirleri, bombaladığı gibi köyleri de bombalamasından endişe ediyor. Rus uçaklarının köy üzerinden yakından uçtuğunu ve seslerinin kendilerini korkuttuğunu söylüyor" dedi.

Türkiye'ye 15 yıl önce gelen, yaşamının 14 yılını İstanbul'da geçiren Ukraynalı Maryna Kosminska, 1 yıldır da Dennis Alacahanlı (16) ve Emir Alacahanlı (14) adlı çocuklarıyla Antalya'da hayatını sürdürüyor. Rusya'nın savaş açtığı ülkesindeki gelişmeleri korkuyla takip eden Kosminska, günaşırı Ukrayna'da yaşayan annesi Tetyana Kosminska ile görüşerek, sağlığı hakkında bilgi alıyor. Annesinin, Kiev'in komşu şehri Zhytomyr'de yaşadığını, bombalamanın hemen ardından kente 35 kilometre uzaklıktaki Sosniki köyüne kaçtığını söyleyen Maryna Kosminska, "Annemle konuştuğum her an korkularını bize anlatıyor. Rusların şehirleri bombaladığı gibi köyleri de bombalamasından endişe ediyor. Rus uçaklarının köy üzerinden yakından uçtuğunu ve seslerinin kendilerini korkuttuğunu söylüyor" dedi.

'KÖYDEKİLERİN YARDIMIYLA YAŞIYOR'

Evlerinde 24 saat haber programlarını izlediklerini belirten Maryna Kosminska, "Annem köyde de kendini güvende hissetmediğini belirtiyor. Aslında şehir yaşamına alışık. Köydeki evinde yiyecek yok. Köylülerin yardımıyla yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Günaşırı annesiyle görüşmeye çalıştığını, kimi zaman internet bağlantılarının konuşmaya müsaade etmediğini anlatan Kosminska, "Yaşadığı köy, sürekli bombalanan Zhytomyr şehrine 35 kilometre uzaklıkta. Buna rağmen bombardıman seslerini çok net duyduklarını söylüyor. Rus uçakları köy üzerinden çok alçaktan uçuyor ve sesleri köylüleri korkutuyor. Köyde birkaç aile yaşamaya çalışıyor. Çocuklar zor durumda. Akşamları evlerinin kilerlerinde, bodrum katlarında uyuyorlar. Her an Rusların köyü işgal edeceğinden korkuyorlar" dedi.

'BURAYA GELSİN İSTİYORUM AMA GELMİYOR'

Savaşın başladığı günden bu yana sağlıklı uyku uyuyamadığını, aklının annesinde ve Ukrayna halkında olduğunu belirten Maryna Kosminska, "İnsanlar, yaşlılar, çocuklar çok zor durumda. Sürekli bombalanıyorlar. Köyde bir avuç insan yaşıyor, birbirlerine destek olmaya çalışıyorlar. Çocuklarımla birlikte anneme moral desteği vermeye çalışıyoruz. Buraya gelmesini istiyorum ama gelmiyor. Artık yaşlı olduğunu, ülkesinde kalmak istediğini söylüyor" diye konuştu.

'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR'
'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR'
'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR'
'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR'
'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR'
'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR'
'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR'
'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR'
'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR'
'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR'
'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR'
'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR'

YORUMLAR
500
Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar Savaşın 12. günü: Saldırı ve direniş iç içe! 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak, müzakereden barış çıkacak mı? Savaşın 12. günü: Saldırı ve direniş iç içe! 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak, müzakereden barış çıkacak mı?

Antalya, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR' - Son Dakika


Son Dakika
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:23 ABD'nin "Rus petrolüne ambargo" açıklamasından sonra petrol fiyatları uçuşa geçti: Zam kapıda!
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
10:21 Küçükçekmece Belediye başkanı hakkında 'yasak aşk' ve 'darp' iddiası
10:21 8 kişinin kafasını kesmişti! O IŞİD üyesi yakalandı, 3 bin örgüt mensubu tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:12:40. #1.11#
SON DAKİKA: 'RUS UÇAKLARI ALÇAKTAN UÇUP KORKUTUYOR' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement