Rus uçakları bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri vurdu: 15 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus uçakları bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri vurdu: 15 ölü - Son Dakika

Rus uçakları bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri vurdu: 15 ölü

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Maaret Masrin bölgesinde bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldı.

Rus uçakları bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri vurdu: 15 ölü, System.String[]

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Maaret Masrin bölgesinde bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldı. Saldırıda 15 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin yaralandığı açıklandı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Maaret Masrin bölgesinde sivillerin sığındığı bir tavuk çiftliğine iki hava saldırısı düzenledi. İdlib'de sivil savunma yetkilileri yaptığı açıklamada, birkaç ailenin hedef alındığı saldırıda 5'i kadın 2'si çocuk olmak üzere 15 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 sivilin yaralandığını söyledi. Açıklamada, bölgede büyük yıkıma yol açan saldırı nedeniyle sivil savunma ekiplerinin geceden sabaha kadar enkaz altında kalanları çıkartmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

(İHA)

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:45 Kaynak: İHA
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