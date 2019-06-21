Rus uçakları Halep'i bombaladı: 4 ölü

Rus savaş uçaklarının Halep kentinin batısındaki kasabaya düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rus savaş uçaklarının Halep kentinin batısındaki kasabaya düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Rusya güçlerine ait savaş uçakları, Halep kırsalının batı kesiminde yer alan Al Atarib kasabasına saldırı düzenledi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle birçok ev ve dükkan hasar gördü. Enkaz altından çıkarılanlar hastanelere sevk edildi. - HALEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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